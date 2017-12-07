В Палестине назвали вице-президента США нежеланным гостем

Палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя палестинского правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.



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«От имени ФАТХ я заявляю, что мы не будем приветствовать заместителя [президента США Дональда] Трампа на Палестинских территориях», — сказал Раджуб. «Он [Пенс] обратился с запросом о проведении встречи [с Аббасом] 19 числа этого месяца [декабря] в Вифлееме, такая встреча проводиться не будет», — сказал исполнительный секретарь ФАТХ.

В то же время американские власти все еще рассчитывают на проведение встречи вице-президента США Майкла Пенса и главы Палестины Махмуда Аббаса 19 декабря в Вифлееме. Об этом официальный представитель Белого дома сообщил в четверг AFP .

По словам представителя руководства США, вице-президент «все еще намерен встретиться с Аббасом, как и планировалось». В Белом доме назвали возможную отмену переговоров «контрпродуктивной».

Позиция Госдепа

Решение президента США Дональда Трампа признать за Иерусалимом статус столицы Израиля не будет отражаться не только на позиции Вашингтона относительно границ Израиля и Палестины, но и не коснется документов Госдепартамента, в том числе паспортов родившихся на территории этого города американцев. Об этом журналистам, как пишет газета Washington Examiner , сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд.

«В настоящее время никаких изменений в нашей политике в отношении консульской практики или выдачи паспортов нет», — сказал он. Это, как пояснил Сатерфилд, означает, что у родившихся на территории Иерусалима граждан США в паспорте будет написано не «Иерусалим, Израиль», а просто «Иерусалим», как и прежде. Кроме того, решение Трампа, по словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря, не отразится и на американских правительственных картах — Иерусалим на них также не будет обозначен, как принадлежащая Израилю территория.

«Мы не меняем нашей точки зрения и не занимаем проеденной позиции относительно границ суверенитета в Иерусалиме, в том числе относительно географических границ», — заявил Саттерфилд.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.