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Рейтинг популярности Трампа обновил антирекорд

08.12.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа составил 32%, опустившись до минимального значения со дня его инаугурации 20 января. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг итоги опроса общественного мнения, проведенного вашингтонским Pew Research Center.


Фото: Flickr / The White House

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте исследовательского центра, с политикой нынешнего американского лидера согласны лишь 32% граждан США, 63% не одобряют его действий.

В октябре деятельность республиканца, по данным социологической службы Gallup, одобряли 33% американцев, что тогда стало антирекордом. При этом рейтинг предшественника Трампа демократа Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.

Pew Research Center проводил свой опрос с 29 ноября по 4 декабря среди 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.

 
 
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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа составил 32%, опустившись до минимального значения со дня его инаугурации 20 января.

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