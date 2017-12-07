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Рейтинг популярности Трампа обновил антирекорд
08.12.2017 08:21 — Новости Мира | Tut.by
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа составил 32%, опустившись до минимального значения со дня его инаугурации 20 января. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг итоги опроса общественного мнения, проведенного вашингтонским Pew Research Center.
Как свидетельствуют данные, размещенные на
В октябре деятельность республиканца, по данным социологической службы Gallup, одобряли 33% американцев, что тогда стало антирекордом. При этом рейтинг предшественника Трампа демократа Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.
Pew Research Center проводил свой опрос с 29 ноября по 4 декабря среди 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.
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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа составил 32%, опустившись до минимального значения со дня его инаугурации 20 января.
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