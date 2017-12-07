В бюджете Украины на 2018 год сильно увеличены расходы на оборону

В ночь на 8 декабря Верховная рада Украины приняла бюджет страны на 2018 год. Президент Порошенко сообщил, что на армию будет выделено на 25 процентов больше, чем в текущем году.



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«Такого давно не бывало. До 31-го еще 24 дня, а Верховная рада уже проголосовала за бюджет!» — прокомментировал это событие на своей странице в соцсети Facebook президент страны Петр Порошенко. Проект госбюджета одобрили 273 депутата. В нем заложен прогноз роста ВВП на уровне 3 процентов при инфляции в 9 процентов и курсе гривны на уровне 29,3 за доллар.

Бюджетом предусмотрено значительное увеличение расходов на оборону. «Страна обороняется. На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем в текущем году. Пятая часть этой суммы пойдет на вооружение и военную технику», — написал Порошенко.

Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который в том числе предусматривает военную помощь Украине в размере 350 млн долларов. Законопроект позволяет Пентагону поставить в Украину летальное оборонительное вооружение и технику, потратить часть средств на обучение украинских военных, их лечение в медицинских учреждениях США, подготовку украинских медицинских специалистов и «усиление возможностей воздушных и военно-морских сил Украины».