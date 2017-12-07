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Глава Еврокомиссии заявил о "прорыве" в переговорах ЕС и Великобритании по Brexit

08.12.2017 10:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз и Великобритания достигли «существенного прогресса» в переговорах по Brexit. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое публикует Reuters.


Фото: Reuters

Европейский совет 15 декабря примет решение о том, начинать ли вторую фазу переговоров. «Комиссия удовлетворена существенным прогрессом, достигнутым по всем трем приоритетный направлениям — правам граждан, диалогу по Ирландии и Северной Ирландии, финансовому соглашению», — отмечается в тексте.

Представитель Еврокомиссии заверил, что права граждан Евросоюза, живущих в Великобритании, будут защищены и останутся такими же, как и до Brexit. «Комиссия пообещала, что все административные процедуры для граждан ЕС в Британии будут простыми и дешевыми», — подчеркивается в заявлении.

В отношении ирландской границы Британия пообещала, что не будет искать жесткого соглашения. «Это трудные переговоры, но мы сделали первый прорыв», — заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что соглашение будет гарантировать защиту прав трех миллионов граждан ЕС в Великобритании «на основе британского права и в британских судах». Финансовое соглашение Мэй назвала «честным по отношению к британским налогоплательщикам», добавив, что Северная Ирландия останется в составе Британии. ​

Мэй и Юнкер провели переговоры 4 декабря, во время которых, по данным СМИ, договорились, что контроль на границе Ирландии и британской Северной Ирландии не будет ужесточен: остров будет подчиняться единым таможенным и торговым правилам, физической границы не будет.

Пока неизвестна сумма неустойки, которую Лондон заплатит за досрочный выход из европейских проектов. СМИ называли суммы от € 20 до 60 млрд.

 
 
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Финансовое соглашение Мэй назвала "честным по отношению к британским налогоплательщикам", добавив, что Северная Ирландия останется в составе Британии. ​

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