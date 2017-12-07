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Американский сенатор ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

08.12.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Сенатор от Демократической партии США Эл Франкен подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Франкена, он покинет свой пост «в ближайшие недели». Как отмечается, осенью нынешнего года ему предъявили обвинения в домогательствах сразу несколько женщин.

Франкен не первый, кто покидает пост из-за секс-скандала. Ранее ушел в отставку старейший член Палаты представителей США демократ Джон Коньерс.

Скандальные разоблачения участились после того, как сразу несколько женщин обвинили влиятельного голливудского продюссера Харви Ванштейна в домогательствах. Жертвами скандала, который в Америке уже сравнивают с Уотергейтским, стали звезды кино, журналисты, политики и не только в США.

В этом году звания «человек года» по версии журнала Time удостоились те, кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.

 
 
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По словам Франкена, он покинет свой пост "в ближайшие недели". Как отмечается, осенью нынешнего года ему предъявили обвинения в домогательствах сразу несколько...

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