Американский сенатор ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

Сенатор от Демократической партии США Эл Франкен подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press .

По словам Франкена, он покинет свой пост «в ближайшие недели». Как отмечается, осенью нынешнего года ему предъявили обвинения в домогательствах сразу несколько женщин.

Франкен не первый, кто покидает пост из-за секс-скандала. Ранее ушел в отставку старейший член Палаты представителей США демократ Джон Коньерс.

Скандальные разоблачения участились после того, как сразу несколько женщин обвинили влиятельного голливудского продюссера Харви Ванштейна в домогательствах. Жертвами скандала , который в Америке уже сравнивают с Уотергейтским, стали звезды кино, журналисты, политики и не только в США.

В этом году звания «человек года» по версии журнала Time удостоились те , кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.