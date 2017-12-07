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Папа Франциск высказался за изменение перевода строки молитвы "Отче наш"

08.12.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Римско-католической церкви следует изменить перевод с древнегреческого языка фразы из молитвы «Отче наш», где говорится: «…и не введи нас в искушение…». Такое мнение, как сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph, высказал в телеинтервью папа римский Франциск.


Нынешний перевод на итальянский и многие другие языки позволяет, по мнению понтифика, предположить, что Господь «способен ввести нас в искушение». Надо внести в эту фразу такие же коррективы, которые были сделаны французскими епископами: они произносят эту фразу, как «…не дай нам впасть в искушение…».

15 октября 2013 года Конференция епископов Франции посчитала необходимым внести изменения в текст перевода с древнегреческого языка главной молитвы в христианстве — «Отче наш». Внесенные изменения были одобрены Ватиканом.

Речь идет о строке молитвы «Отче наш», в которой говорится: «И не введи нас в искушение». У многих верующих она вызывала замешательство, поскольку звучала так, будто искушение исходит от Бога, что являлось явной ошибкой восприятия текста.

В новом варианте фраза имеет лишь одно возможное толкование — она звучит: «И не дай нам впасть в искушение».

«Отче наш» — наиболее часто произносимая христианами молитва. Ее использование восходит к самым ранним христианским временам. Молитва приводится в Евангелиях в двух вариантах, более пространном в Евангелии от Матфея и кратком — в Евангелии от Луки.

Предыдущий вариант перевода был принят в 1966 году после решений Второго Ватиканского собора и на основе компромисса, достигнутого католиками с протестантами и франкоязычными православными. Однако в дальнейшем представители церквей неоднократно высказывали предложения видоизменения текста перевода.

«Не Бог подталкивает меня к искушению, чтобы потом увидеть, как я упал, — приводит The Daily Telegraph слова понтифика. — Господь не делает этого, а помогает вам немедленно встать. Это дьявол подталкивает нас к искушению, это его действия».

Согласно Евангелию, Иисус Христос даровал «Отче наш» своим ученикам в ответ на просьбу научить их молитве.

 
 
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Речь идет о строке молитвы "Отче наш", в которой говорится: "И не введи нас в искушение". У многих верующих она вызывала замешательство, поскольку звучала так, будто...

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