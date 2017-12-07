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В России создана комиссия по ситуации с рутением-106. Приоритетная версия - источником был спутник
08.12.2017 12:32 — Новости Мира | Tut.by
Правительство России поручило создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106, в которую войдут Росатом, Росгидромет, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Об этом сообщил директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.
«По поручению правительства сейчас создана еще одна межведомственная группа, в которую войдут специалисты госкорпорации [Росатом], Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга. Это очередная крупная будет комиссия, которая тоже должна будет сделать свои выводы. На этот раз, к счастью, не в отношении производственного объединения „Маяк“, а в целом о ситуации», — сказал Иванов.
Он также напомнил, что ранее на предприятии «Маяк» уже прошел
Приоритетная версия
Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, сегодня приоритетной является версия о сгоревшем в атмосфере спутнике как источнике выброса рутения-106.
«Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов. Однако „чистый“ рутений-106 для медицинских целей в России получают путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах. Максимальная активность получаемых партий препарата не превышает нескольких десятков милликюри, а максимальная суммарная активность медицинского рутения-106, производимого в России, не превышает одного кюри. Соответственно, медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов», — сказал Арутюнян.
Ранее эту версию озвучила межведомственная комиссия, которая проводила проверку по факту выброса рутения. «Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», — сказано в документе по результатам проверки.
О рутении-106
Германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) ранее сообщало
Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.
В Росатоме отмечали, что следов рутения-106 в пробах воздуха, взятых на территории России, обнаружено не было, кроме единственного пункта измерения, расположенного в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса изотопа. В госкорпорации привели данные МАГАТЭ, согласно которым в тот же период времени концентрация рутения-106 в Румынии достигала 145 тыс. микробеккерелей на кубометр, в Италии — 54,3 тыс., в Украине и в Словении — 40 тыс. и 37 тыс. соответственно.
TUT.BY: Еще в октябре после первых сообщений о рутении-106 в атмосфере над Европой белорусские специалисты
По всей стране были взяты пробы воздуха, а уже в Минске на высокоточном оборудовании проводили измерения. Этот элемент — искусственного происхождения, в атмосфере его быть не может и не должно.
— И действительно, с 3 по 5 октября мы зафиксировали крайне незначительное количество — можно даже сказать, на уровне следов, — рутения-106 в атмосферном воздухе. Никакой опасности для населения и окружающей среды это загрязнение не представляет, — рассказала Мария Герменчук, первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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В группу войдут Росатом, Росгидромет, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. "Это очередная крупная будет комиссия, которая тоже должна будет сделать свои выводы", -...
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