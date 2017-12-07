В России создана комиссия по ситуации с рутением-106. Приоритетная версия - источником был спутник

Правительство России поручило создать новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106, в которую войдут Росатом, Росгидромет, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. Об этом сообщил директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.





Карта Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) об утечке радиации на ядерном объекте предположительно в России или Казахстане в конце сентября

«По поручению правительства сейчас создана еще одна межведомственная группа, в которую войдут специалисты госкорпорации [Росатом], Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга. Это очередная крупная будет комиссия, которая тоже должна будет сделать свои выводы. На этот раз, к счастью, не в отношении производственного объединения „Маяк“, а в целом о ситуации», — сказал Иванов.

Он также напомнил, что ранее на предприятии «Маяк» уже прошел прошел ряд проверок , в том числе, организованных Росатомом и Ростехнадзором. В результате проверок нарушений в работе предприятия и превышения уровня рутения-106 выявлено не было.

Приоритетная версия

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, сегодня приоритетной является версия о сгоревшем в атмосфере спутнике как источнике выброса рутения-106.

«Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов. Однако „чистый“ рутений-106 для медицинских целей в России получают путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах. Максимальная активность получаемых партий препарата не превышает нескольких десятков милликюри, а максимальная суммарная активность медицинского рутения-106, производимого в России, не превышает одного кюри. Соответственно, медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов», — сказал Арутюнян.

Ранее эту версию озвучила межведомственная комиссия, которая проводила проверку по факту выброса рутения. «Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», — сказано в документе по результатам проверки.

О рутении-106

Германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) ранее сообщало о повышенном содержании в воздухе рутения-106 в период с 29 сентября по 3 октября. В ведомстве отмечали, что концентрация вещества была крайне незначительной и не представляла угрозы здоровью людей. Также германские специалисты выразили уверенность, что причиной повышенного содержания рутения-106 не является авария на какой-либо атомной станции. Позднее в BfS заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале.

Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

В Росатоме отмечали, что следов рутения-106 в пробах воздуха, взятых на территории России, обнаружено не было, кроме единственного пункта измерения, расположенного в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса изотопа. В госкорпорации привели данные МАГАТЭ, согласно которым в тот же период времени концентрация рутения-106 в Румынии достигала 145 тыс. микробеккерелей на кубометр, в Италии — 54,3 тыс., в Украине и в Словении — 40 тыс. и 37 тыс. соответственно.

TUT.BY: Еще в октябре после первых сообщений о рутении-106 в атмосфере над Европой белорусские специалисты провели детальное исследование проб воздуха. Радионуклид нашли, но в незначительных количествах.

По всей стране были взяты пробы воздуха, а уже в Минске на высокоточном оборудовании проводили измерения. Этот элемент — искусственного происхождения, в атмосфере его быть не может и не должно.

— И действительно, с 3 по 5 октября мы зафиксировали крайне незначительное количество — можно даже сказать, на уровне следов, — рутения-106 в атмосферном воздухе. Никакой опасности для населения и окружающей среды это загрязнение не представляет, — рассказала Мария Герменчук, первый замначальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.