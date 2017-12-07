Порошенко: Ситуация с Саакашвили недостойна международного внимания

Ситуация с экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили не достойна международного внимания. Об этом 8 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию вел телеканал « 112 Украина ».

«Если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, она не стоит внимания международного сообщества, потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный беспристрастный эффективный суд. Это то, что мы должны гарантировать как независимое государство», — сообщил он.

Порошенко подчеркнул, что за нарушение закона каждый должен нести ответственность.

«Если кто-то, кто обвиняется, уходит из-под стражи, нарушает закон, за это должна быть ответственность. Но она никак не должна быть связана с любой политической деятельностью того или иного лица. Закон нарушать нельзя, — хоть в Украине, хоть в Литве», — уверен глава украинского государства.

Порошенко отметил, что по делу Саакашвили следователи могут обратиться в международные организации для проведения экспертиз материалов следствия.

«Чтобы это было открыты и имело доверие, я не исключаю, хотя следствие является независимым, что следствие может обратиться касательно дополнительной экспертизы, в том числе и к международным организациям», — сказал он.

Саакашвили задержали 5 декабря по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил , что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.

Сторонникам Саакашвили удалось освободить задержанного политика. Саакашвили объявлен в Украине в розыск по трем статьям УК.