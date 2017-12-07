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Тиллерсон рассказал, когда посольство США перенесут в Иерусалим
08.12.2017 18:03 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты Америки исходят из того, что перевод их посольства в Иерусалим будет произведен не ранее чем через год. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон по завершении переговоров в Елисейском дворце с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
«Переезд посольства — это событие не произойдет в этом году, и возможно, не произойдет даже в следующем. Однако президент Трамп хочет, чтобы мы продвигались в этом деле весьма решительным и конкретным образом», — сказал госсекретарь США.
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Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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Госсекретарь США отметил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы продвижение в этом деле шло "решительным и конкретным образом".
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