ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тиллерсон рассказал, когда посольство США перенесут в Иерусалим

08.12.2017 18:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные Штаты Америки исходят из того, что перевод их посольства в Иерусалим будет произведен не ранее чем через год. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон по завершении переговоров в Елисейском дворце с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Переезд посольства — это событие не произойдет в этом году, и возможно, не произойдет даже в следующем. Однако президент Трамп хочет, чтобы мы продвигались в этом деле весьма решительным и конкретным образом», — сказал госсекретарь США.

В среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США отметил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы продвижение в этом деле шло "решительным и конкретным образом".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Порошенко: Ситуация с Саакашвили недостойна международного внимания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика