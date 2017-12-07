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Нидерланды заинтересовались "российским генералом" в деле о крушении MH17
08.12.2017 18:20 — Новости Мира | Tut.by
Международная следственная группа заинтересовалась информацией о том, что фигурантом дела о крушении Boeing MH17, по данным Bellingcat, мог быть российский генерал-полковник в отставке с позывным Дельфин.
Одним из фигурантов дела о крушении рейса MH17 на Востоке Украины мог быть российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачев, ранее был известен лишь его позывной — Дельфин,
В своем новом расследовании Bellingcat опиралась на прослушку разговоров, аудиозапись которой
Игорь Гиркин (Стрелков), ранее руководивший министерством обороны самопровозглашенной ДНР, в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с Дельфином и Орионом в Краснодоне в конце июля и, по его сведениям, Дельфин был отставным российским генералом. В беседе с РБК Гиркин подтвердил, что встречался в 2014 году с Дельфином в Краснодоне, но его фамилией не интересовался. «Я, честно говоря, не знаю его фамилию. Но знаю позывной: Дельфин. Я был уверен, что он отставной генерал. Он возглавлял координационный штаб в Краснодоне», — сказал экс-министр, отвечая на вопрос РБК, встречался ли он с генералом Ткачевым.
Генерал-полковник Николай Ткачев был отправлен в отставку 10 декабря 2010 года,
The Insider удалось поговорить с генералом. Он заявил изданию, что после возвращения из Сирии стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году также главой попечительского совета военного училища в Екатеринбурге. В приемной Екатеринбургского суворовского военного училища РБК подтвердили, что Николай Ткачев действительно входит в попечительский совет их учреждения.
По словам генерала, он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и в Украине в 2014 году не был.
Чтобы сделать запись голоса Ткачева, журналисты The Insider связались с ним под предлогом интервью о суворовском училище, а затем обратились в Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и в Литовский центр судебной экспертизы для проведения исследования на предмет сходства голосов в их записи и прослушки, опубликованной голландской прокуратурой. «Вероятность того, что Дельфин это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи [The Insider] call13−11−46_OUT8***.aac в 428 раз больше того, что Дельфин это другой человек. Анализ подтверждает гипотезу о том, что Дельфин это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи call13−11−46_OUT8***.aac», — приводит издание вывод американского университета.
В соответствии со стандартами Европейской сети институтов судебной экспертизы значение 428 считается «достаточно сильным подтверждением» того, что голос с записи принадлежит одному и тому же лицу.
В литовском центре также провели анализ спектра амплитуды голоса и пришли к выводу, что из четырех фрагментов голосов Дельфина два «вероятно совпадают» с голосом Ткачева и два «с высокой степенью».
РБК направил официальные запросы в пресс-службу Центрального военного округа и Минобороны.
Boeing 777, летевший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение в небе над Восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Все 298 пассажиров самолета погибли.
Существует версия, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» сепаратистами, участвующими в военном конфликте в Украине. Bellingcat установила, что в этом районе находился «Бук» под номером 332, приписанный к российской 53-й зенитной ракетной бригаде. По данным расследователей, транспортировку ЗРК на Донбасс контролировал российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР с позывным Хмурый. Дубинский это отрицал.
Совет безопасности Нидерландов считает причиной крушений самолета попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из «Бука». Россия считает, что Boeing сбили украинские военные, российский радиолокационный комплекс «Утес-Т» не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ маршрута MH17, заявлял заместитель главного конструктора комплекса Виктор Мещеряков. Версия украинских властей схожа с тем, о чем заявляют расследователи Bellingcat.
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Международная следственная группа заинтересовалась информацией о том, что фигурантом дела о крушении Boeing MH17, по данным Bellingcat, мог быть российский...
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