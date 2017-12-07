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Столкновения палестинцев с израильской полицией: один погибший, десятки раненых
08.12.2017 19:37 — Новости Мира | Tut.by
В ходе столкновений палестинцев с израильской полицией и армией в пятницу, 8 декабря, появились первые жертвы. Как
Аль-Кудра также отметил, что до 40 граждан получили ранения в ходе противостояния в различных точках на границе сектора Газа. В целом число пострадавших в ходе пятничных столкновений — как в секторе Газа, так и на Западном берегу Иордана — превышает 250 человек, сообщает минздрав Палестины.
Израильское издание
Как пишет египетское издание
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В четвер, Джибриль Раджуб, представитель правящей в Палестинской автономии партии ФАТХ, сообщил, что встреча главы палестинской администрации Махмуда Аббаса с вице-президентом США Майклом Пенсом, которая должна была состояться в Вифлееме 19 декабря,
Палестина не видит причин для возобновления переговоров с США о палестино-израильском урегулировании после решения Трампа, сказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос РБК на пресс-конференции в Москве. «Мы официально объявили, что прекращаем переговоры с США по этой теме. Если они так откровенно встали на сторону Израиля, мы не считаем их подходящими партнерами по урегулированию», — отметил дипломат. Посол также подтвердил, что только дальнейшие действия США определят реакцию Палестины. «Мы считаем, что решение Вашингтона очень опасно и может привести к религиозной войне. Мы верим, что в США достаточно мудрых людей, которые разрешат проблему», — добавил посол. Палестина, по его словам, принимает в качестве переговорщиков в том числе Россию, ЕС и Китай.
В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов,
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