Столкновения палестинцев с израильской полицией: один погибший, десятки раненых

В ходе столкновений палестинцев с израильской полицией и армией в пятницу, 8 декабря, появились первые жертвы. Как сообщает палестинское издание Alquds со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа Ашрафа Аль-Кудра, 30-летний Махмуд аль-Масри был застрелен израильскими военными в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля в своем сообщении подтвердила, что солдаты открыли огонь «по двум главным зачинщикам», и цель была поражена, сообщает Associated Press .​



Израильский полицейский во время столкновений с палестинцами в Вифлееме 7 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Аль-Кудра также отметил, что до 40 граждан получили ранения в ходе противостояния в различных точках на границе сектора Газа. В целом число пострадавших в ходе пятничных столкновений — как в секторе Газа, так и на Западном берегу Иордана — превышает 250 человек, сообщает минздрав Палестины.

Израильское издание Haaretz ссылается на отчет палестинского Красного Полумесяца, согласно которому на Западном берегу в пятницу 46 демонстрантов были травмированы резиновыми пулями, 14 человек получили огнестрельные ранения, десяткам других понадобилась помощь после отравления слезоточивым газом.

Как пишет египетское издание Youm 7 , перед началом протестов в пятницу израильские силы безопасности совершили серию задержаний среди палестинцев в Иерусалиме. Всего, по данным издания, арестованы 16 человек. Кроме Иерусалима и сектора Газа, наиболее ожесточенные столкновения проходили в пятницу в городах Хеврон, Наблус, Рамалла, Вифлеем, Касра и лагере Аль-Уруб.

Протесты мусульман, названные «Днем гнева», начались в Палестине и по всему миру в четверг. Поводом послужило решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Сам Израиль с 1980 года официально считает «единый и неделимый» Иерусалим своей столицей. По мнению палестинцев, восточная часть города должна со временем стать столицей независимого палестинского государства. Претензии израильтян на Иерусалим вызывают ожесточенную критику в мусульманском мире.

В четвер, Джибриль Раджуб, представитель правящей в Палестинской автономии партии ФАТХ, сообщил, что встреча главы палестинской администрации Махмуда Аббаса с вице-президентом США Майклом Пенсом, которая должна была состояться в Вифлееме 19 декабря, отменена . Он подчеркнул, что Пенс — «нежеланный» гость в Палестине. «Иерусалим важнее, чем администрация США, и мы его не сдадим ради этой встречи», — сказал Раджуб.

Палестина не видит причин для возобновления переговоров с США о палестино-израильском урегулировании после решения Трампа, сказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос РБК на пресс-конференции в Москве. «Мы официально объявили, что прекращаем переговоры с США по этой теме. Если они так откровенно встали на сторону Израиля, мы не считаем их подходящими партнерами по урегулированию», — отметил дипломат. Посол также подтвердил, что только дальнейшие действия США определят реакцию Палестины. «Мы считаем, что решение Вашингтона очень опасно и может привести к религиозной войне. Мы верим, что в США достаточно мудрых людей, которые разрешат проблему», — добавил посол. Палестина, по его словам, принимает в качестве переговорщиков в том числе Россию, ЕС и Китай.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов, отметил , что на открытие американского посольства в Иерусалиме может уйти несколько лет. По его словам, признание Иерусалима столицей Израиля «не указывает на какой-либо окончательный статус Иерусалима». Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон дал ясно понять: вопрос определения границ оставлен палестинцам и израильтянам для «обсуждения и принятия решения».