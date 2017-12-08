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В Киеве задержали Михаила Саакашвили. У здания СБУ собрались сторонники политика
08.12.2017 23:49 — Новости Мира | Tut.by
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вечером 8 декабря задержали правоохранители. Он находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве. В течение 72 часов суд должен избрать меру пресечения.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
«Согласно постановлению о розыске, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Он помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», — написал Луценко в Facebook.
В управление СБУ к Саакашвили пустили трех адвокатов, а также журналистов. Сообщается, что политик находится на допросе.
После сообщения о задержании Саакашвили возле управления СБУ на Аскольдова стали собираться сторонники политика из палаточного городка под Верховной радой. Въезд во двор СБУ преградили автобусом, там также находятся полицейские и бойцы Нацгвардии.
Собравшиеся у здания СИЗО возводят баррикаду, сообщает
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил: Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников, где его и задержали. По данным
«Задержание проходило в соответствии с законом, он находился в розыске после того, как сбежал после первого задержания, поэтому полиция имела полное право его задерживать. Адвокат в таком случае на момент задержания не приглашался, поскольку это может помешать задержать лицо, которое находится в розыске», — заявил Геращенко.
По его словам, в течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для Саакашвили.
5 декабря Саакашвили
Сторонникам Саакашвили удалось
Президент страны Петр Порошенко заявил, что ошеломлен озвученными подробностями по делу Саакашвили. По его
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Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали правоохранители. Его поместили в СИЗО.
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