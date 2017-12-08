В Киеве задержали Михаила Саакашвили. У здания СБУ собрались сторонники политика

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вечером 8 декабря задержали правоохранители. Он находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве. В течение 72 часов суд должен избрать меру пресечения.



Михаил Саакашвили во время задержания 5 декабря. Фото: Reuters

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил , что Саакашвили поместили в СИЗО.

«Согласно постановлению о розыске, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Он помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», — написал Луценко в Facebook.

В управление СБУ к Саакашвили пустили трех адвокатов, а также журналистов. Сообщается, что политик находится на допросе.

После сообщения о задержании Саакашвили возле управления СБУ на Аскольдова стали собираться сторонники политика из палаточного городка под Верховной радой. Въезд во двор СБУ преградили автобусом, там также находятся полицейские и бойцы Нацгвардии.





Собравшиеся у здания СИЗО возводят баррикаду, сообщает 112.ua . Улица Ивана Мазепы полностью перекрыта. Люди разводят костры в бочка, чтобы согреться.



Фото: hromadske.ua

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина» заявил , что Нацполиция и Нацгвардия не собираются разгонять палаточный городок под Верховной радой. По его словам, Генпрокуратура будет требовать домашний арест для Сааашвили с ношением электронного браслета.



Фото: hromadske.ua

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил: Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников, где его и задержали. По данным "Обозревателя" , политика задерживали в доме бывшего начальника полиции Луганщины Юрия Покиньбороды. Саакашвили сопротивления не оказывал.

«Задержание проходило в соответствии с законом, он находился в розыске после того, как сбежал после первого задержания, поэтому полиция имела полное право его задерживать. Адвокат в таком случае на момент задержания не приглашался, поскольку это может помешать задержать лицо, которое находится в розыске», — заявил Геращенко.

По его словам, в течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для Саакашвили.

5 декабря Саакашвили задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил , что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.

Сторонникам Саакашвили удалось освободить задержанного политика. Генеральный прокурор дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к правоохранителям. Позже Саакашвили объявили в Украине в розыск по трем статьям УК.

Президент страны Петр Порошенко заявил, что ошеломлен озвученными подробностями по делу Саакашвили. По его мнению , ситуация с экс-главой Одесской области не достойна международного внимания.

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