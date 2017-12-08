ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Совете Европы вынесли решение по украинскому закону об образовании

08.12.2017 23:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Консультативный орган Совета Европы по конституционному праву — Венецианская комиссия — 8 декабря вынесла свое заключение относительно вызвавшего волну критики украинского закона об образовании, согласно которому исключается возможность обучения на языке национальных меньшинств, начиная с пятого класса. В заявлении комиссии, поступившем в РБК, сказано, что претензии в адрес этой инициативы «представляются оправданными».

В частности, статья 7 («Язык обучения») данного закона в окончательном виде «сильно отличается от проекта, по которому проводились консультации с нацменьшинствами», отмечается в заявлении. Комиссии также не понравился слишком короткий срок, отведенный на внедрение новых правил, что может сказаться на качестве образования.

В итоге Венецианская комиссия рекомендовала Украине обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках Европейского союза для соответствующих нацменьшинств, дать гражданам возможность получать образование на языках нацменьшинств в достаточных пропорциях наряду с государственным языком на первом и втором уровнях образования.

Наконец, комиссия порекомендовала исправить закон таким образом, чтобы на реформу отводилось больше времени, а частные школы и вовсе были освобождены от новых языковых требований.

Также рекомендовано продолжить консультации с нацменьшинствами и гарантировать, что введение закона в силу не нанесет вреда их культурному наследию и не прервет образование на языках нацменьшинств в традиционных школах.

«Новый закон не дает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности для русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к таким языкам трудно оправдать, и, следовательно, это порождает проблемы дискриминации. Подходящим решением будет внесение поправок в статью 7 и замена этого положения более сбалансированным», — говорится в заключении.

Полный текст заключения Венецианская комиссия пообещала обнародовать 11 декабря.

Речь идет о законе об образовании, который украинская Верховная рада приняла 5 сентября. Закон исключает возможность обучения на языке национальных меньшинств начиная с пятого класса. 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал документ. С критикой этого закона ранее выступили, в частности, Венгрия, Румыния, Греция, Болгария. ​

В заявлении МИД России говорилось, что в законе «устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного вымывания из образовательной системы». Госдума назвала закон «актом этноцида русского народа на Украине», однако развивать тему не стала.

11 октября Порошенко, выступая в ПАСЕ, обещал, что власти будут придерживаться Европейской хартии о языках нацменьшинств, и заверил, что Киев передаст в Венецианскую комиссию окончательный текст закона для проведения экспертизы. «Ее выводы позволят снять все противоречивые трактовки. Я уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии», — сказал​ президент Украины.

В ноябре власти Украины направили в Венецианскую комиссию текст закона со своими комментариями.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венецианская комиссия при Совете Европы, куда Киев отправлял закон об образовании на экспертизу, опубликовала свои выводы. Ранее Порошенко обещал, что Украина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Израиль поразил две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика