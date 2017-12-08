В Совете Европы вынесли решение по украинскому закону об образовании

Консультативный орган Совета Европы по конституционному праву — Венецианская комиссия — 8 декабря вынесла свое заключение относительно вызвавшего волну критики украинского закона об образовании, согласно которому исключается возможность обучения на языке национальных меньшинств, начиная с пятого класса. В заявлении комиссии, поступившем в РБК, сказано, что претензии в адрес этой инициативы «представляются оправданными».

В частности, статья 7 («Язык обучения») данного закона в окончательном виде «сильно отличается от проекта, по которому проводились консультации с нацменьшинствами», отмечается в заявлении. Комиссии также не понравился слишком короткий срок, отведенный на внедрение новых правил, что может сказаться на качестве образования.

В итоге Венецианская комиссия рекомендовала Украине обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках Европейского союза для соответствующих нацменьшинств, дать гражданам возможность получать образование на языках нацменьшинств в достаточных пропорциях наряду с государственным языком на первом и втором уровнях образования.

Наконец, комиссия порекомендовала исправить закон таким образом, чтобы на реформу отводилось больше времени, а частные школы и вовсе были освобождены от новых языковых требований.

Также рекомендовано продолжить консультации с нацменьшинствами и гарантировать, что введение закона в силу не нанесет вреда их культурному наследию и не прервет образование на языках нацменьшинств в традиционных школах.

«Новый закон не дает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности для русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к таким языкам трудно оправдать, и, следовательно, это порождает проблемы дискриминации. Подходящим решением будет внесение поправок в статью 7 и замена этого положения более сбалансированным», — говорится в заключении.

Полный текст заключения Венецианская комиссия пообещала обнародовать 11 декабря.

Речь идет о законе об образовании, который украинская Верховная рада приняла 5 сентября. Закон исключает возможность обучения на языке национальных меньшинств начиная с пятого класса. 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал документ. С критикой этого закона ранее выступили, в частности, Венгрия, Румыния, Греция, Болгария. ​

В заявлении МИД России говорилось, что в законе «устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного вымывания из образовательной системы». Госдума назвала закон «актом этноцида русского народа на Украине», однако развивать тему не стала.

11 октября Порошенко, выступая в ПАСЕ, обещал, что власти будут придерживаться Европейской хартии о языках нацменьшинств, и заверил, что Киев передаст в Венецианскую комиссию окончательный текст закона для проведения экспертизы. «Ее выводы позволят снять все противоречивые трактовки. Я уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии», — сказал​ президент Украины.

В ноябре власти Украины направили в Венецианскую комиссию текст закона со своими комментариями.