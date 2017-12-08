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США призывают НАТО ввести санкции против России

08.12.2017 21:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенные Штаты Америки представили партнерам по НАТО доказательства того, что Россия, по всей вероятности, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Министр обороны США Джеймс Маттис на закрытом заседании «Группы ядерного планирования НАТО» в начале ноября потребовал от стран — членов альянса к началу саммита, запланированного на лето 2018 года, выработать единый план действий, чтобы вынудить Москву придерживаться положений договора РСМД. При необходимости НАТО должна быть готова к введению в отношении России штрафных санкций, заявил Маттис. Глава американского Минобороны заявил, что если партнерам по альянсу не удастся договориться, Соединенные Штаты готовы действовать в одиночку.

Спецслужбы США располагают новыми доказательствами

Перед началом заседания в Брюсселе Соединенные Штаты представили странам — членам НАТО полученные американскими спецслужбами новые доказательства того, что РФ нарушила подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР, запрещающий производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Приверженцами жесткой линии в отношении России наряду с США выступают также страны Балтии и Польша, входящие в состав НАТО. «Спецслужбы наших союзников располагают доказательствами того, что Россия нарушила договор РСМД, разместив оружие средней дальности», — заявил в интервью журналу Der Spiegel министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Вильнюс полагает, что, саботируя условия договора, «Россия бросает серьезный вызов безопасности европейского континента», и НАТО должна принять этот вызов — с помощью дипломатических и военных мер, добавил глава литовского Минобороны.

На встрече министров иностранных дел НАТО 28 ноября США попытались принять совместное заявление, резко осуждающее действия России. Проект заявления, однако, был отвергнут — прежде всего, из-за противодействия Германии.

Из-за появления новых доказательств о нарушении Россией договора РСМД Соединенные Штаты намерены запросить заседание специальной комиссии по проверке выполнения условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По информации издания Der Spiegel, заседание должно состояться в середине декабря.

Правительство Германии призвало Россию максимально быстро и самым исчерпывающим образом ответить на обвинения со стороны США. «Мы крайне серьезно относимся к существованию доказательств о возможных нарушениях», — заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Россия в диалоге с США и НАТО должна развеять возникшие на ее счет сомнения в приверженности договору РСМД.

 
 
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У США появились новые доказательства того, что Россия нарушает договор о ликвидации ядерного оружия. Вашингтон призывает союзников по НАТО к жестким действиям в...

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