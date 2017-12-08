ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД предостерегает белорусов от посещений Иерусалима

08.12.2017 22:41 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В связи с заявлением Дональда Трампа о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим в стране начались протесты израильтян и стычки их с арабами.

Белорусское внешнеполитическое ведомство предостерегает граждан страны от посещения Израиля и Иерусалима, в частности. По информации палестинских медиков, в регионе уже есть один убитый и около 300 пострадавших.

Дональд Трамп заявил 6 декабря, что США признают Иерусалима столицей Израиля, а также подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город.

«МИД рекомендует гражданам, направляющимся в Израиль, или находящимся в стране, избегать посещения мест массового скопления людей», – говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД предостерегли белорусов от посещений Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега Иордана, а также приграничья с Ливаном и Сирией.

Политические лидеры палестинцев призвают к массовым акциям протеста, вплоть до начала «третьей интифады».

Граждане Израиля считают Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, в том числе его восточные районы и исторический центр.

Фото: Reuters

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с заявлением Дональда Трампа о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим в стране начались протесты израильтян и стычки их с арабами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США призывают НАТО ввести санкции против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика