МИД предостерегает белорусов от посещений Иерусалима

В связи с заявлением Дональда Трампа о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим в стране начались протесты израильтян и стычки их с арабами.

Белорусское внешнеполитическое ведомство предостерегает граждан страны от посещения Израиля и Иерусалима, в частности. По информации палестинских медиков, в регионе уже есть один убитый и около 300 пострадавших.

Дональд Трамп заявил 6 декабря, что США признают Иерусалима столицей Израиля, а также подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город.

«МИД рекомендует гражданам, направляющимся в Израиль, или находящимся в стране, избегать посещения мест массового скопления людей», – говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД предостерегли белорусов от посещений Восточного Иерусалима, его Старого города, сектора Газа, Западного берега Иордана, а также приграничья с Ливаном и Сирией.

Политические лидеры палестинцев призвают к массовым акциям протеста, вплоть до начала «третьей интифады».

Граждане Израиля считают Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, в том числе его восточные районы и исторический центр.