Трамп одобрил новые санкции против России

Власти США введут новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующий пакет антироссийских ограничений уже одобрил президент Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, Минторговли США накажет новыми санкциями те российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Решение ввести дополнительные ограничения, добавил собеседник, было принято Советом нацбезопасности (СНБ) при Белом доме.

Цель, сказал чиновник, — сообщить России, что администрация Трампа всерьез примет серьезные нарушения договора и «изменит экономические планы» российского правительства. Помимо этого, добавил источник, Минобороны США начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в утвержденном недавно оборонном бюджете страны.

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Шеннон в интервью газете «Коммерсантъ» обвинил Россию в периодическом нарушении договора о РСМД. Он заявил, что Москва, несмотря на соглашения, заключенные еще во времена холодной войны, продолжает «изготавливать и развертывать ракетную систему». Замглавы Госдепа добавил, что в связи с этим власти США начали изучать варианты возможного военного решения, чтобы суметь противодействовать России.

В российском МИДе эти обвинения назвали голословными и заверили, что будут соблюдать условия договора о ликвидации РСМД до тех пор, пока его соблюдают США.