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Адвокат: Саакашвили объявил голодовку и ужесточит ее, если его оставят под арестом
09.12.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Прокуратура Украины намерена ходатайствовать перед судом о помещении Саакашвили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Прокуроры готовят ходатойство к суду об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — написала Сарган на своей странице в фейсбуке.
Пресс-секретарь также сообщила, что следственные действия завершены.
Между тем, как сообщил адвокат задержанного Руслан Чернолуцкий, его подзащитный объявил голодовку.
«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления», — цитирует адвоката
Чернолуцкий рассказал, что состояние политика удовлетворительное, однако у него высокое давление, в связи с чем его осмотрели медики. В письме, которое передал его сторонникам адвокат, Саакашвили пишет, что уголовное дело против него носит «чисто политический характер». «Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас», — говорится в письме.
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вечером 8 декабря
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"Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления", - сообщил адвокат задержанного.
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