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Адвокат: Саакашвили объявил голодовку и ужесточит ее, если его оставят под арестом

09.12.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокуратура Украины намерена ходатайствовать перед судом о помещении Саакашвили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.


Фото: Reuters

«Прокуроры готовят ходатойство к суду об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — написала Сарган на своей странице в фейсбуке.

Пресс-секретарь также сообщила, что следственные действия завершены.

Между тем, как сообщил адвокат задержанного Руслан Чернолуцкий, его подзащитный объявил голодовку.

«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления», — цитирует адвоката УНИАН. Он также добавил, что если суд определит для политика меру пресечения в виде 60 суток ареста, то Саакашвили продолжит голодовку «еще более жестко», пишет «112 Украина».

Чернолуцкий рассказал, что состояние политика удовлетворительное, однако у него высокое давление, в связи с чем его осмотрели медики. В письме, которое передал его сторонникам адвокат, Саакашвили пишет, что уголовное дело против него носит «чисто политический характер». «Власти арестовали меня за лживыми обвинениями. Таким образом они хотят запугать вас», — говорится в письме.

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вечером 8 декабря задержали правоохранители. Саакашвили находился в Украине в розыск по трем статьям УК.
Его поместили в следственный изолятор СБУ в Киеве. В течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для политика.

 
 
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"Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления", - сообщил адвокат задержанного.

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