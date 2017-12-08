Американская журналистка рассказала, что Трамп в 2005 году пытался ее поцеловать

Американская журналистка Джулиет Хадди, которая ранее работала на телеканале Fox News, утверждает, что в 2005 году ее пытался поцеловать Дональд Трамп, являющийся в настоящее время президентом США. Об этом сообщил в пятницу сетевой ресурс Page Six .

Как он отмечает, Хадди сделала это признание в эфире шоу американского ведущего Билла Шульца. По словам журналистки, Трамп пригласил ее на обед в свой небоскреб Trump Tower в центре Нью-Йорка.

«Он попрощался со мной в лифте, где также был один из его охранников, вместо того чтобы поцеловать меня в щеку, он наклонился, чтобы поцеловать меня в губы», — рассказала Хадди. Она пояснила, что не пожелала целовать Трампа. Сам миллиардер на одном из телешоу, говоря о Хадди, со смехом сообщил: «Я пытался за ней приударить, но она меня отшила».

Журналистка отметила, что в тот момент не почувствовала себя оскорбленной, а просто была сильно удивлена. «Это был странный момент, — добавила она. — Он потом не пытался сделать ничего такого, а я с ним не оставалась наедине». Она подчеркнула, что, возможно, должна была тогда более ясно выразить свое недовольство. Хадди отметила, что в то время «была моложе и немного шокирована».

В начале этого года газета Wall Street Journal сообщила, что Хадди получила несколько миллионов долларов от руководства Fox News. В обмен на это она согласилась отозвать из суда иск, касающийся обвинений в домогательствах двух сотрудников этого телеканала — ведущего Билла О’Рейли и сопрезидента Джека Абернети. О’Рейли в конечном счете был со скандалом уволен с телеканала Fox News. Его обвинили в домогательствах и непристойном поведении целый ряд женщин .

Тема сексуальных домогательств стала очень актуальной в США после скандала c американским продюсером Харви Вайнштейном. Обвинения против него с начала октября выдвинули уже около 50 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. С тех пор в сексуальных домогательствах различного рода были обвинены режиссеры Ларс фон Триер и Бретт Рэтнер, актер Кевин Спейси, журналист Марк Халперин и даже 93-летний экс-президент Джордж Буш-старший.