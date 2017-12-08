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Премьер Ирака объявил о полной победе в стране над ИГИЛ
09.12.2017 14:25 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в субботу об окончании в стране войны против террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщило
«Наши ВС полностью контролируют границу Ирака и Сирии, поэтому я объявляю конец войны против ИГ», — приводит агентство слова политика.
Ранее в субботу телеканал
В конце ноября командование ВС Ирака объявило о начале операции по зачистке районов в провинциях Анбар, Салах-эд-Дин и Найнава, где могут оставаться боевики. Как заявил Хейдар аль-Абади, с завершением этой фазы кампании будет объявлено об окончательном уничтожении террористов в республике.
Боевики ИГ начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город Мосул (административный центр Найнавы) и превратили его в свою «столицу» в стране. В 2015 году при поддержке контртеррористической коалиции во главе с США иракские военные начали кампанию по освобождению захваченных территорий. В июле 2017 года был возвращен Мосул, к ноябрю
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"Наши ВС полностью контролируют границу Ирака и Сирии, поэтому я объявляю конец войны против ИГ", - приводит агентство слова политика.
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