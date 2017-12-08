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Глава минобороны Британии рассказал о начавшейся холодной войне с Россией

09.12.2017 16:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна и Россия уже находятся в состоянии холодной войны. Об этом сообщает Daily Mail.

 

«Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести ущерб интересам Великобритании», — заявил он.

В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Европу к бдительности из-за действий «враждебной» России. Мэй заявила, что «масштабные» действия России «угрожают международному порядку». И вновь обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров.

 
Теги: Новости
 
 
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"Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести...

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