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Глава минобороны Британии рассказал о начавшейся холодной войне с Россией
09.12.2017 16:07 — Новости Мира | Tut.by
Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна и Россия уже находятся в состоянии холодной войны. Об этом сообщает
«Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести ущерб интересам Великобритании», — заявил он.
В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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"Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести...
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