Глава минобороны Британии рассказал о начавшейся холодной войне с Россией

Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна и Россия уже находятся в состоянии холодной войны. Об этом сообщает Daily Mail .

«Россия ведет войну против Великобритании на разных уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается нанести ущерб интересам Великобритании», — заявил он.

В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Европу к бдительности из-за действий «враждебной» России. Мэй заявила, что «масштабные» действия России «угрожают международному порядку». И вновь обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров.