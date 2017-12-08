Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление представителя центрального командования вооруженных сил США Дамиена Пикарта, обвинившего российские ВКС в заходе «в их воздушное пространство к востоку от реки Евфрат, а также в опасных сближениях с американскими самолетами».



Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Конашенков указал, что большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ. Он рассказал об инциденте, который произошел 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Тогда американский истребитель F-22 отстреливал тепловые ловушки, постоянно маневрировал и имитировал воздушный бой рядом с парой российских штурмовиков Су-25.

Прекратил опасные маневры американский самолет только после появления истребителя Су-35с. После этого пилот F-22 «поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака», — сказал Конашенков.

«Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе», — сказал Конашенков. Он подчеркнул, что Сирия является суверенным государством и никакого «своего» неба у США в ней быть не может.

В заявлении Пикарта, которое прозвучало в эфире телеканала CNN, указывалось на обеспокоенность американского командования тем, что они «могут сбить российский самолет над Сирией в случае если его действия будут представлять опасность для военных США». При этом Пикарт подчеркнул, что в Сирии у американцев нет задачи воевать с Россией или с кем-то еще, а единственным их противником является «Исламское государство».