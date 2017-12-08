МИД Палестины: США больше не играют роли в ближневосточном мирном процессе

Президент США Дональд Трамп своим решением по Иерусалиму нарушил все международные нормы, а его страна больше не будет играть никакой роли в мирном процессе в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции в Каире министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях созванного Лигой арабских государств экстренного заседания на уровне глав внешнеполитических ведомств по Иерусалиму.

«Своим решением, которое палестинцы, да и все страны мира категорически отвергают, Трамп лишил США их роли в мирном процессе, его страна теперь стала стороной конфликта, — сказал он. — Этим шагом, который не имеет какой-либо законности и аполитичен, Вашингтон нарушил все международные законы».

По словам аль-Малики, арабскому блоку в СБ ООН поручено подготовить проект резолюции, призывающий Соединенные Штаты «отменить решение о переносе посольства».

В среду президент США, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.