В Иерусалиме арестовали 13 участников протеста против действий Трампа

Сотни палестинцев протестовали в субботу на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, в самом Иерусалиме арестованы 13 участников протеста у стен Старого города, где ранения получили четверо полицейских. Об этом сообщили в субботу пресс-службы армии и полиции еврейского государства.



Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Вифлееме 9 декабря 2017 года. Фото: Reuters

«В Иерусалиме в ходе беспорядков 13 подозреваемых были арестованы сегодня после того, как они бросали камни, а также нападали на полицейских во время беспорядков на улице Саладина (близ стен Старого города — прим. ТАСС), где четверо полицейских получили легкие ранения, — говорится в распространенном здесь в субботу коммюнике полицейской пресс-службы. — В настоящий момент большинство участников акции протеста покинули этот район, улица открыта для движения».



Рамалла, 9 декабря 2017 года. Фото: Reuters

«В Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) около 600 палестинцев принимали участие в насильственных акциях протеста на въездах в города Вифлеем и Тулькарм, они бросали бутылки с зажигательной смесью, камни и горящие покрышки в сторону израильских солдат, — говорится в распространенном в субботу сообщении израильских военных. — Для разгона протестующих были применены средства подавления беспорядков».



Протесты в Восточном Иерусалиме 9 декабря 2017 года. Фото: Reuters

В армейской пресс-службе добавили, что «около границы [Израиля] с сектором Газа примерно 450 палестинцев принимали участие в насильственных протестах в восьми различных районах». Военные указали, что всего в течение субботы столкновения возникали в 20 различных районах Западного берега и сектора Газа, несколько участников акций протеста были ранены.



Протесты в Восточном Иерусалиме 9 декабря 2017 года. Фото: Reuters

По оценке правоохранителей, интенсивность протестов в субботу существенно снизилась в сравнении с тем, что было в пятницу , когда тысячи палестинцев приняли участие в многочисленных акциях против действий Трампа, признавшего в 6 декабря Иерусалим столицей еврейского государства. По данным Минздрава Палестины, в ходе пятничных акций протеста пострадали, в том числе от отравления газом, почти 1,1 тыс. арабов.



Протесты в Восточном Иерусалиме 9 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Манифестации протеста против решения США признать Иерусалим столицей Израиля прошли в субботу в различных городах Франции. Как сообщает агентство France-Presse, они были направлены и против визита в воскресенье в Париж премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и его переговоров с президентом республики Эмманюэлем Макроном.