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СМИ узнали распорядок дня Трампа
09.12.2017 23:50 — Новости Мира | Tut.by
Газета
По информации издания, Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.
Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в твиттер. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.
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Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.
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