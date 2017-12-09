ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ узнали распорядок дня Трампа

09.12.2017 23:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Газета The New York Times узнала от приближенных лиц президента США Дональда Трампа его распорядок дня.


Фото: Flickr / The White House

По информации издания, Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.

Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в твиттер. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В коалиции во главе с США назвали ложью обвинения в попытках помешать России бомбить ИГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика