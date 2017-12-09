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В коалиции во главе с США назвали ложью обвинения в попытках помешать России бомбить ИГ

09.12.2017 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
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В возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» отвергли обвинения Минобороны РФ, которое ранее заявило о попытках американских пилотов мешать российским летчикам бомбить позиции боевиков в Сирии.

«Любые утверждения о том, что коалиция стала бы защищать ИГ или препятствовать нанесению ударов по ней, являются абсолютно ложными», — заявил в беседе с ТАСС представитель коалиции.

При этом инцидент с американским истребителем F-22 и российской паре штурмовиков Су-25 источник агентства комментировать отказался. Напомним, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу заявил, что 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат F-22 активно препятствовал российским самолетам «выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ*».

«Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. Американская сторона по данному и многим другим инцидентам в небе Сирии не нашла ответов для российского командования на авиабазе «Хмеймим», — подчеркнул Конашенков.

Собеседник ТАСС на это лишь заявил, что «коалиция активно ведет работу по предотвращению конфликтов в воздушном пространстве над средней долиной реки Евфрат с россиянами, чтобы добиться скорого и окончательного разгрома ИГ в регионе.

Отметим, что в последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения об опасных маневрах между российскими и американскими самолетами. В одном случае они едва не привели к столкновению.

Американские военные утверждали, что это уже тенденция — «ежедневные нарушения Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления ИГ». Конашенков в ответ рекомендовал Вашингтону сосредоточиться на уничтожении террористов в Ираке, а не в Сирии.

Ранее в субботу, впрочем, власти Ирака объявили об окончательном освобождении страны от террористов «Исламского государства» и даже объявили 10 декабря выходным праздничным днем.

 
 
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В возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" отвергли обвинения Минобороны РФ,...

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