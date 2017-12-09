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Нетаньяху осудил ЕС за "лицемерие" в ситуации с Иерусалимом

10.12.2017 08:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Биньямин Нетаньяху заявил, что страны Европы проявляют «лицемерие» в ситуации с Иерусалимом. Осудить решение Дональда Трампа признать его столицей они успели, а осудить ракетные пуски в сторону Израиля не торопятся, заметил он.


Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил европейские страны в «лицемерии» и ведении политики «двойных стандартов», сообщает Times of Israel. Свое заявление Нетаньяху сделал журналистам перед вылетом в Париж, где в понедельник проведет встречу с европейскими лидерами.

Как заметил израильский премьер, европейские государства публично осудили решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, однако не стали осуждать запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории.

«И хотя я уважаю Европу, я не готов мириться с этими двойными стандартами», — сказал Нетаньяху. «Я слышу оттуда заявления, осуждающие историческое заявление президента Трампа, но я не слышал заявлений с осуждениями пуска ракет в сторону Израиля или осуждений чудовищной кампании подстрекательства против нашей страны», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что «не готов принять это лицемерие» и собирается донести до европейских лидеров позицию Израиля «без страха и с высоко поднятой головой».

На минувшей неделе, 6 декабря, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского президента вызвало недовольство палестинцев и представителей остального арабского мира. В связи с решением Трампа в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима прошли беспорядки, в результате которых пострадали свыше 700 человек. ​

8 декабря израильская система ПРО «Железный купол» перехватила одну из ракет, запущенных из сектора Газа. В нескольких районах на юге Израиля была объявлена тревога. В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа. В Минздраве Палестины сообщили о по меньшей мере 25 пострадавших палестинцах в результате этого авиаудара. Израильские военные уверяют, что атаковали только военные объекты палестинского движения ХАМАС.

 
 
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Нетаньяху заявил, что страны ЕС проявляют "лицемерие" в ситуации с Иерусалимом. Осудить решение Трампа признать его столицей они успели, а осудить ракетные пуски не...

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