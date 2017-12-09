Пхеньян предупредил, что будет расценивать любые попытки Штатов и их союзников устроить морскую блокаду как «объявление войны». Ранее Вашингтон говорил о такой возможности на фоне новых ракетных испытаний в КНДР.



Северная Корея в воскресенье, 10 декабря, выступила с очередными угрозами в адрес Соединенных Штатов на фоне ведущихся Вашингтоном разговоров о возможной морской блокаде. Пхеньян предупредил, что будет расценивать такой шаг как «объявление войны». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление, опубликованное в газете правящей Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun.



«Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединенных Штатов и их последователей как акт насилия против священного суверенитета и достоинства Республики Корея и как еще одно публичное объявление войны», — говорится в заявлении.



«Если мы увидим хоть малейшее движение, направленное на установление морской блокады, мы должны быть готовы последовать нашему безотлагательному и безжалостному оборонительному ответу», — отмечается в заявлении.



Yonhap отмечает, что предупреждение последовало после недавнего заявления Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, упомянувшего о «праве на запрет на перевозку грузов по морю» в направлении КНДР и обратно. Заявление Тиллерсона прозвучало после того, как Пхеньян 28 ноября провел очередные ракетные испытания.



«В дополнение ко всем существующим санкциям ООН международное сообщество должно принять дополнительные меры для повышения безопасности на море, включая право на морскую перевозку грузов в/из КНДР», — говорилось в заявлении главы Госдепа.



В минувшую пятницу государственное северокорейское агентство ЦТАК также выпустило заявление по поводу возможной морской блокады: «Попытки США организовать морскую блокаду ни в коем случае нельзя допускать, поскольку они представляют собой безответственное нарушение суверенитета и достоинства независимого государства».



28 ноября Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских военных, Пхеньян запустил ракету «Хвансон-15», которая пролетела порядка 1 тыс. км, после чего упала в океан. После пуска северокорейские власти заявили, что испытанная ракета способна достичь любой точки на территории США. Пхеньян отметил, что это испытание ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КНДР пригрозила США "безжалостным ответом" в случае морской блокады Пхеньян предупредил, что будет расценивать любые попытки Штатов и их союзников устроить морскую блокаду как "объявление войны".