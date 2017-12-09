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Лига арабских государств призвала США отменить решение по поводу статуса Иерусалима

10.12.2017 09:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Соединенные Штаты отменить принятое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, охарактеризовав его недействительным, нарушающим международное законодательство и противоречащим решениям Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в коммюнике ЛАГ, принятом в воскресенье по результатам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЛАГ, которое состоялось в столице Египта.

«Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля является недействительным, это опасное нарушение международного законодательства и резолюций, принятых Советом Безопасности ООН», — отмечается в коммюнике. «Придерживаясь резолюций СБ ООН, — говорится в документе, — главы МИД арабских стран отвергают любые односторонние шаги, направленные на изменение международно признанного статуса Иерусалима». Исходя из изменений политики Вашингтона, арабские страны считают, что «США самоизолировались как спонсор и посредник в процессе мирного урегулирования в регионе», указывается в коммюнике.

Министры высказались за созыв внеочередной встречи арабских государств на высшем уровне для рассмотрения последствий решения США относительно Иерусалима. Она должна пройти в Иордании, в стране, принимавшей предыдущий саммит ЛАГ. На чрезвычайном заседании Лиги было решено считать его открытым и провести следующую встречу глав МИД не позднее чем через месяц для обсуждения ситуации по мере ее изменения.

В коммюнике указывается на стремление арабских государств добиваться принятия Советом Безопасности ООН резолюции, которая бы «подтвердила противоречие принятого США решения международному законодательству и отсутствие для этого решения каких-либо законных оснований».

Чрезвычайная встреча Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел состоялась после того, как в минувшую среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

 
 
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ЛАГ назвала такое решение "опасным нарушением международного законодательства.

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