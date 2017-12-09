В ООН назвали сумму ежегодного объема взяток в мире

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.

По данным организации «Transparency International», Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой — понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.