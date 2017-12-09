Милош Земан добавил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, и считает, что чешское посольство также должно находиться в Иерусалиме.



Президент Чехии Милош Земан. Фото: Reuters

Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористических группировок. Об этом заявил в субботу президент Чехии Милош Земан, выступая в Праге на конференции политического движения «Свобода и прямая демократия».

«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», — цитирует президента сетевое издание České Noviny .

Данную характеристику Евросоюза чешский лидер аргументировал тем, что в сентябре Европарламент предоставил трибуну для выступления Лейле Халед — активистке Народного фронта освобождения Палестины. Он признан террористической организацией в ЕС, Израиле, Канаде и США, а сама Халед в 1969 году участвовала в захвате пассажирского самолета американской компании Trans World Airlines.

Президент Чехии также вновь поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Чешское посольство также должно находиться в Иерусалиме, считает Земан.