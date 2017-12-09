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Президент Чехии заявил, что Евросоюз "трусливо поддерживает палестинских террористов"
10.12.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by
Милош Земан добавил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, и считает, что чешское посольство также должно находиться в Иерусалиме.
Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористических группировок. Об этом заявил в субботу президент Чехии Милош Земан, выступая в Праге на конференции политического движения «Свобода и прямая демократия».
«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», — цитирует президента сетевое издание
Данную характеристику Евросоюза чешский лидер аргументировал тем, что в сентябре Европарламент предоставил трибуну для выступления Лейле Халед — активистке Народного фронта освобождения Палестины. Он признан террористической организацией в ЕС, Израиле, Канаде и США, а сама Халед в 1969 году участвовала в захвате пассажирского самолета американской компании Trans World Airlines.
Президент Чехии также вновь поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Чешское посольство также должно находиться в Иерусалиме, считает Земан.
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Президент Чехии также поддержал инициативу Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Чешское посольство также должно находиться в...
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