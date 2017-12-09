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Тимошенко напомнила Порошенко историю словами "Ростов не резиновый"

10.12.2017 10:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала президенту страны Петру Порошенко вспомнить недавнюю историю и освободить Михаила Саакашвили.


Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили. Фото: Reuters

В заявлении, размещенном на сайте партии, Тимошенко предположила, что у президента Петра Порошенко «отняло память». «Перефразируя моего друга, скажу, что Вы не наступаете на грабли. У Вас вместо ног грабли», — написала она.

Экс-премьер заявила, что за четыре года президентства Порошенко стал одновременно президентом, генеральным прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. «И теперь Вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович», — сообщила Тимошенко.

«Вспомните, чем все завершилось. Ростов не резиновый», — напомнила она.

В конце заявления Тимошенко обвинила президента в том, что «именно он посадил Саакашвили». «Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили», — добавила она.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили был задержан 8 декабря и отправлен в одиночную камеру. В отношении политика возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. ​​256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Саакашвили подозревают в том, что он получал деньги от соратников бывшего президента Януковича на подготовку государственного переворота. Сам Саакашвили заявил, что эти обвинения являются «наглой ложью».

В МИД Грузии сообщили, что не ведут диалога с украинскими коллегами по вопросу задержания Саакашвили, хотя ранее министр юстиции этой страны Тея Цулукиани заявила, что в Киев было направлено требование о задержании и экстрадиции экс-президента в Тбилиси, сообщает УНИАН.

 
 
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Экс-премьер заявила, что за четыре года президентства Порошенко стал одновременно президентом, генеральным прокурором, парламентом, правительством, судом и...

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