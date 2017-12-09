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Армия Израиля наказала укравшего у палестинца три яблока командира
10.12.2017 11:20 — Новости Мира | Tut.by
Израильская армия приняла решение об отстранении от службы командира, который во время операции по обеспечению безопасности в городе Хеврон украл яблоки у палестинского торговца. Об этом говорится в
Инцидент произошел накануне, 9 декабря, во время участия солдат в операции по подавлению беспорядков в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля. Как уточняет Haaretz, в городе действовала 84-я пехотная бригада «Гивати». Командир отряда, который вел патрулирование заметил прилавки с фруктами, брошенные торговцами. Он подошел к ним, взял с них три яблока и передал своим солдатам. Это попало на видео, которое позднее было опубликовано в
После публикации видео армия начала расследование. Как выяснилось, фрукты принадлежали палестинскому торговцу, сбежавшему из-за начала беспорядков. Армейское командование признало поступок «несовместимым со статусом солдата армии Израиля и командира». Командир отряда был отстранен и понес наказание.
Столкновения между армией Израиля и палестинцами
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Командир отряда, который вел патрулирование заметил прилавки с фруктами, брошенные торговцами. Он подошел к ним, взял с них три яблока и передал своим солдатам.
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