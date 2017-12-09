Армия Израиля наказала укравшего у палестинца три яблока командира

Израильская армия приняла решение об отстранении от службы командира, который во время операции по обеспечению безопасности в городе Хеврон украл яблоки у палестинского торговца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Инцидент произошел накануне, 9 декабря, во время участия солдат в операции по подавлению беспорядков в связи с признанием США Иерусалима столицей Израиля. Как уточняет Haaretz, в городе действовала 84-я пехотная бригада «Гивати». Командир отряда, который вел патрулирование заметил прилавки с фруктами, брошенные торговцами. Он подошел к ним, взял с них три яблока и передал своим солдатам. Это попало на видео, которое позднее было опубликовано в Twitter .

После публикации видео армия начала расследование. Как выяснилось, фрукты принадлежали палестинскому торговцу, сбежавшему из-за начала беспорядков. Армейское командование признало поступок «несовместимым со статусом солдата армии Израиля и командира». Командир отряда был отстранен и понес наказание.

Столкновения между армией Израиля и палестинцами начались после того, как президент США Дональда Трамп принял решение признать Иерусалим официальной столицей Израиля. К 8 декабря число пострадавших на палестинских территориях достигло 767 человек, два человека погибли. В сторону Израиля со стороны сектора Газы были запущены несколько ракет. Одна из них была перехвачена системой ПРО «Железный купол».