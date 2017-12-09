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В Ливане применили газ и водометы против протестующих у посольства США
10.12.2017 14:23 — Новости Мира | Tut.by
В Ливане силам безопасности пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, собравшихся у здания посольства США в Ливане. Об этом сообщает
У здания посольства в Бейруте собралось несколько сотен человек с флагами Палестины. Они начали швырять камни в полицейских, обеспечивающих безопасность. Как уточняет
Некоторые протестующие попытались прорваться на территорию посольства через ограждения из колючей проволоки. Чтобы не допустить этого, силы безопасности прибегли к слезоточивому газу и водометам.
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Некоторые протестующие попытались прорваться на территорию посольства. Чтобы не допустить этого, силы безопасности прибегли к слезоточивому газу и водометам.
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