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В Ливане применили газ и водометы против протестующих у посольства США

10.12.2017 14:23 — Новости Мира | Tut.by  
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В Ливане силам безопасности пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, собравшихся у здания посольства США в Ливане. Об этом сообщает Al Jazeera.


Бейрет, Ливан. 10 декабря 2017 года. Фото: Reuters

У здания посольства в Бейруте собралось несколько сотен человек с флагами Палестины. Они начали швырять камни в полицейских, обеспечивающих безопасность. Как уточняет Би-би-си, с собой у протестующих было чучело, изображающее президента США Дональда Трампа.

Некоторые протестующие попытались прорваться на территорию посольства через ограждения из колючей проволоки. Чтобы не допустить этого, силы безопасности прибегли к слезоточивому газу и водометам.

Антиамериканские протесты мусульман по всему миру связаны с решением Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп распорядился перенести в Иерусалим посольство США. После этого массовые акции против действий Вашингтона прошли в Турции, Пакистане, Сомали, Иордании и Индонезии. В Палестине протесты переросли в столкновения с израильской армией, в результате которых пострадали более 760 человек. Из сектора Газа в сторону Израиля было запущено несколько ракет.

 
 
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Некоторые протестующие попытались прорваться на территорию посольства. Чтобы не допустить этого, силы безопасности прибегли к слезоточивому газу и водометам.

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