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В Киеве прохожит марш сторонников Саакашвили под лозунгом "против барыг"
10.12.2017 15:22 — Новости Мира | Tut.by
В центре Киева проходит марш сторонников задержанного ранее лидера «Руха нових сил», экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает
Как сообщает «
После этого участники акции двинулись колонной по улице Владимирской, во главе колонны идет супруга Саакашвили Сандра. Участники акции намерены пройти по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатику к Майдану Независимости, где собираются провести митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента, за отставку генпрокурора, а также в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины.
Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, однако они не препятствуют движению колонны.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили
Саакашвили подозревают в том, что он получал деньги от соратников бывшего президента Януковича на подготовку государственного переворота. Сам Саакашвили заявил, что эти обвинения являются «наглой ложью».
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Кроме этого, как отмечает "Страна", у участников митинга появились новые кричалки - "Мише - свободу, барыгу - на нары!", "Луценко Юра (генеральный прокурор Украины -...
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