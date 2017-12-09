В центре Киева проходит марш сторонников задержанного ранее лидера «Руха нових сил», экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает «Украинская правда» .



Фото: Евгений Руденко, «Украинская правда»

Как сообщает « Интерфакс-Украина », на митинг в парк Тараса Шевченко собралось свыше тысячи человек. Они держали в руках флаги в поддержку Саакашвили, партийные флаги и государственные флаги Украины. Акция проходит под лозунгом: «Против произвола и коррупции олигархов и барыг». Кроме этого, как отмечает « Страна », у участников митинга появились новые кричалки — «Мише — свободу, барыгу — на нары!», «Луценко Юра (генеральный прокурор Украины — прим. TUT.BY) — продажная шкура!».



Фото: Евгений Руденко, «Украинская правда»

После этого участники акции двинулись колонной по улице Владимирской, во главе колонны идет супруга Саакашвили Сандра. Участники акции намерены пройти по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатику к Майдану Независимости, где собираются провести митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента, за отставку генпрокурора, а также в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины.

Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, однако они не препятствуют движению колонны.



Фото: Евгений Руденко, «Украинская правда»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили был задержан 8 декабря и отправлен в одиночную камеру. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15 (Планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (Сговор), ч. 2 ст. ​​256 (Содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Саакашвили подозревают в том, что он получал деньги от соратников бывшего президента Януковича на подготовку государственного переворота. Сам Саакашвили заявил, что эти обвинения являются «наглой ложью».