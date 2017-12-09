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Сторонники Саакашвили на митинге протеста в Киеве выдвинули четыре требования Раде

10.12.2017 17:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде Украины в ходе митинга, который прошел в центре Киева 10 декабря. Одним из главных условий стало принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Первое требование — это закон об импичменте. Второе требование — это закон об антикоррупционном суде. Третье требование — во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко», — заявила Ольга Галабала, представитель партии «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили. Требования протестующих Рада должна выполнить с 19 по 22 декабря.

По данным местной полиции, в акции в центре украинской столицы приняли участие около 2,5 тысячи человек, сообщает «Украинская правда». Они прошли маршем от парка Тараса Шевченко к площади Независимости, а затем двинулись к зданию СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), где в настоящее время находится Саакашвили.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили был задержан 8 декабря и отправлен в одиночную камеру. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15 (Планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (Сговор), ч. 2 ст. ​​256 (Содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Саакашвили подозревают в том, что он получал деньги от соратников бывшего президента Януковича на подготовку государственного переворота. Сам Саакашвили заявил, что эти обвинения являются «наглой ложью».

 
 
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Одним из главных условий стало принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

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