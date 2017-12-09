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Перед визитом Анджея Дуды в Украину неизвестные повредили автобус с польскими туристами под Львовом
10.12.2017 21:00 — Новости Мира | Tut.by
В Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими номерами, который перевозил туристов из Польши, сообщается на
«Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в администрации.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину.
Как сообщило управление Нацполиции во Львовской области на своей странице в Facebook, «неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN».
При этом, как уточнил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автобус был поврежден «неизвестным взрывным устройством».
Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент «провокацией» в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.
«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!» — написал Климкин в своем Twitter.
Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас».
Днем ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и
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Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент "провокацией".
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