Перед визитом Анджея Дуды в Украину неизвестные повредили автобус с польскими туристами под Львовом

В Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими номерами, который перевозил туристов из Польши, сообщается на сайте областной администрации .



Фото: Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области

«Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в администрации.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину.

Как сообщило управление Нацполиции во Львовской области на своей странице в Facebook, «неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN».

При этом, как уточнил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автобус был поврежден «неизвестным взрывным устройством».

Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент «провокацией» в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв! Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу — не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!» — написал Климкин в своем Twitter.

Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас».

Днем ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации УПА . По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта на Донбассе.