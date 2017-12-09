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Перед визитом Анджея Дуды в Украину неизвестные повредили автобус с польскими туристами под Львовом

10.12.2017 21:00 — Новости Мира | Tut.by  
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В Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими номерами, который перевозил туристов из Польши, сообщается на сайте областной администрации.


Фото: Главное управление Национальной полиции Украины во Львовской области

«Вчера, 9 декабря, ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов во Львов. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в администрации.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину.

Как сообщило управление Нацполиции во Львовской области на своей странице в Facebook, «неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN».

При этом, как уточнил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автобус был поврежден «неизвестным взрывным устройством».

Глава МИД Украины Павел Климкин уже назвал инцидент «провокацией» в преддверии визита президента Польши Анджея Дуды, который должен состояться 13 декабря.

«Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке вблизи Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу — не получится!» — написал Климкин в своем Twitter.

Польские политики неоднократно высказывались против героизации украинских националистов. 8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас».

Днем ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации УПА. По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта на Донбассе.

 
 
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