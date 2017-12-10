Супруга Саакашвили рассказала о его пребывании в изоляторе СБУ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в изоляторе, но чувствует себя «хорошо и бодро», заявила его супруга Сандра Руловс. Об этом она сказала в эфире телекомпании «Рустави 2» во время включения из Киева, передает Интерфакс-Украина .



Сандра Руловс. Фото: Reuters

«По данным адвокатов, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро», — заявила Руловс.

«Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который 11 декабря должен вынести решение о мере пресечения моему мужу. Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении», — считает супруга Саакашвили.

Она уверена, что его хотят передать Грузии.

«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михаила в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — сказала Руловс.

В Тбилисском городском суде в ускоренном порядке рассматривается дело о якобы превышении служебных полномочий Саакашвили на посту президента Грузии. В частности, указ президента о досрочном помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника «Банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

По ее словам, действующая власть Украины и Грузии, которые согласовали план экстрадиции Саакашвили, действуют «примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество».

«У меня складывается впечатление, что сегодня в Украине вообще не действует закон и все решается как в средневековье, по воле власти, иначе как можно объяснить похищение моего мужа из квартиры в Киеве и доставку его в Службу безопасности с мешком на голове», — сказала Руловс.

Она считает, что согласованный сценарий экстрадиции Саакашвили не сработает и события в Киеве и Тбилиси «будут развиваться в другом направлении».

«Сегодняшний митинг оппозиционных сил в Киеве показал, что украинцы хотят жить по законам, а не по правилам олигархов», — сказала Руловс.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили был задержан 8 декабря и отправлен в одиночную камеру. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15 (Планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (Сговор), ч. 2 ст. ​​256 (Содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Саакашвили подозревают в том, что он получал деньги от соратников бывшего президента Януковича на подготовку государственного переворота. Сам Саакашвили заявил, что эти обвинения являются «наглой ложью».