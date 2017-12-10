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В России введут обязательную дактилоскопию для въезжающих без визы иностранцев
11.12.2017 10:21 — Новости Мира | Tut.by
МВД России запланировало с 1 июля 2019 года ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в России более чем на месяц. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
В МВД отметили, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.
«Проект федерального закона направлен на совершенствование механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также выявления лиц, в отношении которых установлены ограничения въезда в Российскую Федерацию. Введение новой процедуры планируется с 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении.
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В МВД уточнили, что соответствующий законопроект разрабатывается.
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