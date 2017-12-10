ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили голодает в СИЗО, в Киеве - митинги за импичмент Порошенко

11.12.2017 10:58 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Михаила Саакашвили держат в изоляторе без предъявления обвинений, он объявил голодовку. Тем временем в Киеве протестуют его сторонники.

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в конце минувшей недели по подозрению в попытке организации государственного переворота.

Политика продолжают держать под стражей без предъявления обвинений, в знак протеста он объявил голодовку против действий украинских властей.

По словам супруги Саакашвили Сандры Руловс, политик «чувствует себя хорошо и бодро».

«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде», — цитирует Руловс РИА Новости Украина.

Жена Саакашвили отмечает, что украинские власти хотят экстрадировать политика в Грузию, где против него возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Киеве сторонники политика провели марш протеста и потребовали освободить Саакашвили, объявить импичмент президенту, отправить в отставку прокурора, провести новые выборы и создать антикоррупционный суд. Организаторы митинга сообщают, что в акциях участвует 50 тысяч человек.

Фото: REUTERS

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаила Саакашвили держат в изоляторе без предъявления обвинений, он объявил голодовку. Тем временем в Киеве протестуют его сторонники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В России введут обязательную дактилоскопию для въезжающих без визы иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика