Саакашвили голодает в СИЗО, в Киеве - митинги за импичмент Порошенко

Михаила Саакашвили держат в изоляторе без предъявления обвинений, он объявил голодовку. Тем временем в Киеве протестуют его сторонники.

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в конце минувшей недели по подозрению в попытке организации государственного переворота.

Политика продолжают держать под стражей без предъявления обвинений, в знак протеста он объявил голодовку против действий украинских властей.

По словам супруги Саакашвили Сандры Руловс, политик «чувствует себя хорошо и бодро».

«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде», — цитирует Руловс РИА Новости Украина .

Жена Саакашвили отмечает, что украинские власти хотят экстрадировать политика в Грузию, где против него возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Киеве сторонники политика провели марш протеста и потребовали освободить Саакашвили, объявить импичмент президенту, отправить в отставку прокурора, провести новые выборы и создать антикоррупционный суд. Организаторы митинга сообщают, что в акциях участвует 50 тысяч человек.

Фото: REUTERS