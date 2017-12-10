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Саакашвили голодает в СИЗО, в Киеве - митинги за импичмент Порошенко
11.12.2017 10:58 — Новости Мира | БДГ
Михаила Саакашвили держат в изоляторе без предъявления обвинений, он объявил голодовку. Тем временем в Киеве протестуют его сторонники.
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Политика продолжают держать под стражей без предъявления обвинений, в знак протеста он объявил голодовку против действий украинских властей.
По словам супруги Саакашвили Сандры Руловс, политик «чувствует себя хорошо и бодро».
«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде», — цитирует Руловс
Жена Саакашвили отмечает, что украинские власти хотят экстрадировать политика в Грузию, где против него возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Киеве сторонники политика провели марш протеста и потребовали освободить Саакашвили, объявить импичмент президенту, отправить в отставку прокурора, провести новые выборы и создать антикоррупционный суд. Организаторы митинга сообщают, что в акциях участвует 50 тысяч человек.
Фото: REUTERS
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Михаила Саакашвили держат в изоляторе без предъявления обвинений, он объявил голодовку. Тем временем в Киеве протестуют его сторонники.
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