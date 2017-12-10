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Продажи вооружений в мире выросли впервые за пять лет

11.12.2017 11:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Крупнейшие в мире производители оружия увеличили продажи впервые за последние пять лет, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI).

Всего в 2016 году, по данным SIPRI, военно-промышленные компании, входящие в сотню крупнейших в мире, продали вооружения на общую сумму 374,8 миллиарда долларов США, на 1,9% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2002 годом, когда SIPRI начал отслеживать продажу вооружений компаниями, рост составил 38%.

Американские компании, входящие в топ-100, увеличили продажи оружия в 2016 году на 4%, до 217,2 миллиарда долларов.

Продажи вооружений компаниями из России выросли за год на 3,8%, до 26,6 миллиарда долларов. На долю российских производителей приходится 7,1% от всего проданного в мире в отчетном году оружия.

Cтокгольмский институт исследования проблем мира и конфликтов — независимый институт, специализирующийся на исследованиях в области контроля над вооружениями и разоружения. SIPRI собирает данные о продажах вооружений из открытых источников.

 
 
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Всего в 2016 году военно-промышленные компании, входящие в сотню крупнейших в мире, продали вооружения на общую сумму 374,8 миллиарда долларов США.

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