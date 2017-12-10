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Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирию и поручил начать вывод войск
11.12.2017 13:06 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин утром 11 декабря прилетел на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщает
Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии.
«Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.
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Президент России Владимир Путин утром 11 декабря прилетел на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.
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