В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины

Власти Украины приветствуют запуск в России железнодорожного маршрута в обход украинской границы, поскольку рассчитывают, что это снизит риск терактов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает телеканал «112 Украина» .

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — заявил министр.

Также телеканал приводит слова экс-главы «Украинских железных дорог» Александра Завгороднего, который заявил о том, что запуск маршрута в обход страны не нанесет ущерба компании.

РЖД 11 декабря сообщили, что все российские поезда южного направления окончательно прекратили движение по территории Украины. Это стало возможным благодаря запуску участка дороги Журавка — Миллерово, строительство которого началось в 2015 году и заняло около двух лет. Всего был изменен маршрут 62 пассажирских и 30 грузовых поездов.