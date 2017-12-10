СМИ сообщают о взрыве на автовокзале в Нью-Йорке. Полиция эвакуировала три ветки метро

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о возможном взрыве на центральном автовокзале в Нью-Йорке. Об этом сообщается в твиттер полиции.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan . The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 декабря 2017 г.

«В ответ на сообщениях о взрыве неизвестного происхождения на Манхэттене на пересечении Восьмой авеню и 42-ой улицы эвакуированы линии A, C и E» — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

DIRECTO | El departamento de bomberos de Nueva York ha dicho por su parte que está respondiendo a un incidente en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria en el centro Manhattan https://t.co/l425oqzIRG pic.twitter.com/yD25cQ9Ga7 — EL PAÍS (@el_pais) 11 декабря 2017 г.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, задержан один человек. Есть как минимум один пострадавший.

По данным CNN , сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили еще одно или два несработавших взрывных устройства.

Автобусный терминал Port Authority является крупнейшим в США, обслуживающим более 65 миллионов человек в год.