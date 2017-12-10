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СМИ сообщают о взрыве на автовокзале в Нью-Йорке. Полиция эвакуировала три ветки метро
11.12.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о возможном взрыве на центральном автовокзале в Нью-Йорке. Об этом сообщается в твиттер полиции.
«В ответ на сообщениях о взрыве неизвестного происхождения на Манхэттене на пересечении Восьмой авеню и 42-ой улицы эвакуированы линии A, C и E» — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.
Как
По данным
Автобусный терминал Port Authority является крупнейшим в США, обслуживающим более 65 миллионов человек в год.
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Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, задержан один человек. Есть как минимум один пострадавший.
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