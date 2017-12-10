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СМИ сообщают о взрыве на автовокзале в Нью-Йорке. Полиция эвакуировала три ветки метро

11.12.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о возможном взрыве на центральном автовокзале в Нью-Йорке. Об этом сообщается в твиттер полиции.

«В ответ на сообщениях о взрыве неизвестного происхождения на Манхэттене на пересечении Восьмой авеню и 42-ой улицы эвакуированы линии A, C и E» — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, задержан один человек. Есть как минимум один пострадавший.

По данным CNN, сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили еще одно или два несработавших взрывных устройства.

Автобусный терминал Port Authority является крупнейшим в США, обслуживающим более 65 миллионов человек в год.

 
 
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Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, задержан один человек. Есть как минимум один пострадавший.

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