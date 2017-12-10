Французские консерваторы избрали нового лидера для борьбы с Макроном

Лорана Вокье уже отнесли к новому типу политиков — «консерваторам без комплексов». Сможет ли он составить серьезную конкуренцию президенту Франции? В теме разбиралось издание Deutsche Welle.



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Убедительная победа на президентских выборах 39-летнего Эммануэля Макрона от созданного им же центристского движения «Вперед» (ныне партия «Республика на марше») нанесла удар по классической партийной системе Франции. Серьезной оппозиции новому президенту фактически не было.

В воскресенье 10 декабря ситуация поменялась: правую партию «Республиканцы» возглавил Лоран Вокье, бывший министр в правительстве Франсуа Фийона. За него проголосовали 74,6% однопартийцев.

Несмотря на значительное отставание «Республиканцы» остаются наиболее влиятельной оппозиционной силой в Национальном собрании — нижней палате французского парламента, сегодня полностью подконтрольной президентской партии. Идеи Макрона отстаивают там 350 парламентариев, тогда как за консерваторов и социалистов всего по 108 и 30 депутатских голосов соответственно.

Новое лицо французских правых

Новый председатель «Республиканцев» намерен вернуть партии роль главной оппозиционной силы, по его мнению, «высокомерному и капризному» президенту Макрону. Но прежде всего Лоран Вокье готов бороться с французской элитой: он не раз замечал, что «решения для всей страны не могут приниматься в парижских дворцах с золотыми люстрами и фресками». И все же назвать Вокье политиком из народа нельзя.

Лоран Вокье родился 12 апреля 1975 года в Лионе в семье успешных промышленников. Его отец — бывший банкир и владелец консалтинговой фирмы, мать — мэр города Шамбон-сюр-Линьон. После переезда в Париж Вокье рос в VII округе, одном из самых дорогих районов столицы.

Также Вокье учился в самых престижных лицеях города — Людовика Великого и Генриха IV. Высшее образование Лоран Вокье получал в том числе в Институте политических исследований Sciences Po и Национальной школе администрации Франции. Именно последняя стала символом элиты и визитной карточкой в политике и государственном управлении — почти все президенты Пятой республики были выпускниками этого учебного заведения.

Побороть Макрона

«Главная задача Вокье — объединить правых и создать сильную оппозицию для борьбы с Макроном», — уверен 70-летний Марван, родом из сирийского Алеппо. Всю свою жизнь во Франции он голосует за правых, но не всегда разделяет идеи консерваторов.

«Вокье говорит — нужно вести диалог со всеми, — напоминает верный сторонник „Республиканцев“ Марван. — Возможно, он и прав. Но посмотрите, что сделал Путин в Сирии. Он разрушил мою страну вместе с Башаром Асадом. Знаете, все же сегодня наша первоочередная задача — объединиться вокруг настоящих консервативных идей, чтобы решить внутренние проблемы Франции», — говорит он.

«Правые вернулись», — с такими словами к собравшимся на съезде «Республиканцев» вышел Лоран Вокье в воскресенье вечером. «Мы проиграли, нас разъединили, мы разочаровали французов, но мы построим все заново, с новым лицами», — заверил новый лидер партии с трибуны.

Адвокат и руководитель движения «Молодежь с Вокье» в Париже Поль Нафильян уверен, что в ближайшие годы «нужно сделать так, чтобы среди молодежи стало модным быть правым». Нафильян убежден, что Макрону удалось привлечь молодежь своим оптимизмом и тем самым отвлечь внимание от «серьезных проблем общества».

«Франции нужны правые, поскольку президент Макрон бездействует против преступности — и нерешительно настроен против радикального ислама», — убеждает Вокье своих сторонников со сцены.

Политический обозреватель Алекси Пулен уверен, что новый лидер правых представляет консерваторов «без комплексов», не чуждающихся расистских и гомофобных высказываний. Французские СМИ напоминают: если в 2005 году Вокье выступал против дискриминации ЛГБТ, то в 2013-м «шагал во главе колонны противников однополых браков». Для Алекси Пулена это очевидный стратегический ход, чтобы «соблазнить то, что осталось от электората «Национального фронта».

Именно в этих вопросах Вокье часто критикуют в повороте в сторону крайне правых, да и сама Марин Ле Пен не раз сравнивала свои идеи с позициями нового лидера консерваторов. Впрочем, Лоран Вокье заявляет: «Никакой речи о союзе с «Национальным фронтом» быть не может».

Оппозиционер не как все

Хотя оппозиционная фракция «Республиканцев» и является самой влиятельной в Национальном собрании, у ее нового лидера — в отличие от крайне правой Марин Ле Пен и крайне левого Жан-Люка Меланшона — нет депутатского мандата. Выступать в парламенте Лорану Вокье не удастся.

Лорану Вокье предстоит нелегкая задача — убедить французов в способности традиционной партии быть оппозиционной силой номер один. По данным последних социологических опросов ELAB, лишь 8% французов считают, что «Республиканцы» смогут возглавить оппозицию.

Наибольшей симпатией у респондентов по-прежнему пользуется лидер ультралевого движения «Неподчинившаяся Франция». Именно Меланшон для 28% французов является главным оппозиционером, Ле Пен на втором месте с 14%. И почти 42% французов считают, что никакая из представленных сил не может возглавить оппозицию.



Фото: Reuters

«Макрон победил лишь потому, что против него была Ле Пен», — уверен Поль Нафильян. А бывший представитель правительства Франции и глава партии «Республика на марше» Кристоф Кастанер убежден, что для демократических дебатов очень важно, чтобы «желающие возглавить оппозицию как от правых, так и левых могли держаться четкой линии».

Не случайно партия социалистов в своем Twitter-аккаунте уже прокомментировала избрание Вокье, назвав правых «ультраконсерваторами», нечетко отделенными от крайне правых.