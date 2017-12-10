Лесные пожары в Калифорнии по площади превысили Нью-Йорк

Разрушительный пожар в Южной Калифорнии захватывает все большую территорию. Сейчас по площади он уже превосходит город Нью-Йорк.



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За прошедшую неделю пожар «Томас», бушующий в городах Вентура и Санта-Барбара, охватил 93 тыс. гектаров.

Распространению огня способствует сильный ветер. Из-за него пожар продвигается на 20 тыс. гектаров ежедневно. «Томас» стал пятым по силе пожаром за всю историю штата.

Жители прибрежной зоны в обязательном порядке покидают свои дома.

В воскресенье пожарные доложили, что 15% возгораний было локализовано, однако позднее эту цифру пришлось понизить до 10% из-за стремительного распространения пламени.

«Это, безусловно, пугающий пожар, но множество людей активно работают над его устранением, чтобы вернуть ситуацию под контроль», — заверил Билл Браун, шериф округа Санта-Барбара.

Пожары в других областях Калифорнии уже под контролем. Однако с 4 декабря огонь уничтожил сотни домов и вынудил уехать 200 тыс. человек.

В ночь на понедельник была объявлена эвакуация в некоторых районах Карпинтерии рядом с национальным заповедником Лос Падрес, примерно в 160 км северо-восточнее Лос-Анджелеса.

По прогнозам, в течение дня ветер усилится, однако к ночи начнет стихать.

В воскресенье утром в «Твиттере» местной пожарной службы появилась фотография того, как огонь подбирается к домам на окраине Карпинтерии.

Актер Роб Лов, живущий в Санта-Барбаре с населением почти 100 тыс. человек, написал в «Твиттере», что молится, узнав о приближающемся к городу пожару.

«Пожарные отважно работают. [Пламя] может двинуться в любую сторону. Собираю вещи для эвакуации», — добавил актер.

Пожары в Калифорнии длятся уже семь дней. Шесть крупных и несколько небольших очагов образовались в понедельник на юге штата.

Пожар получил имя «Томас» в честь места, где он начался, — рядом с колледжем святого Фомы Аквинского, где было зафиксированы самое крупное возгорание.

За несколько часов огонь охватил десятки тысяч акров, быстро распространяясь из-за низкой влажности, сильного ветра и сухой почвы.

Власти штата объявили фиолетовый, то есть самый высокий уровень опасности. Президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение.

В субботу губернатор Калифорнии Джерри Браун охарактеризовал ситуацию как «новая реальность», заявив, что масштабные пожары, которым способствуют климатические изменения, отныне будут происходить каждый год или несколько лет.

Борясь с огнем, несколько пожарных получили ранения. Жертвой пожара пока стал один человек: 70-летняя женщина обнаружена мертвой в своей машине на дороге, по которой шла эвакуация.

Также существуют опасения, что из-за пожаров серьезно пострадает сельское хозяйство Калифорнии, которое приносит миллионы долларов.