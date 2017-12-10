Из-за твита президента. В США смоделировали сценарий начала ядерной войны с Северной Кореей

Ядерная война начнется в марте 2019 года из-за твита президента США Дональда Трампа — по крайней мере, так считает Джеффри Льюис, директор восточно-азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее. Льюис — один из самых известных экспертов в мире по ядерной программе КНДР; по просьбе газеты The Washington Post он смоделировал возможный сценарий начала вооруженного конфликта с участием США и Северной Кореи и применением ядерного оружия. «Медуза» коротко пересказывает статью Льюиса.



Фото: ilbe.com

В феврале 2019 года во время традиционных американо-южнокорейских учений будет сбит гражданский самолет. Северокорейские военные в ожидании маневров в Японском море примут его за американский бомбардировщик и собьют ракетой «земля-воздух». Все 250 человек на борту самолета погибнут, а Южная Корея ответит ограниченным ракетным ударом по системам северокорейского ПВО и небольшому количеству объектов на территории КНДР.

Такая ситуация стала бы одним из самых серьезных кризисов в отношениях Южной Кореи и КНДР — хотя далеко не первым. Например, в 2010 году северокорейская торпеда попала в южнокорейский корабль, погибли 46 человек; однако до реальных боевых действий дело тогда не дошло.

В 2019-м события будут разворачиваться иначе, считает Джеффри Льюис. Президент США Дональд Трамп, узнав о сбитом самолете, безо всякой консультации с администрацией Белого дома и силовыми ведомствами напишет в твиттере: «Маленький человек-ракета долго не продержится!» Этот твит в КНДР воспримут как прямую угрозу лидеру страны Ким Чен Ыну — и посчитают сигналом для превентивного ядерного удара; глава КНДР полагает, что избежит участи Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна, если нападет первым.

К этому моменту у КНДР будет 48 ракет с ядерными боеголовками, прогнозирует Льюис. В первую очередь запустят 36 ракет малого и среднего радиуса действия по объектам в Японии, там много американских баз, и Южной Корее. Часть ракет развалится, не долетев до целей; часть промахнется на сотни метров и километры, но все равно нанесет серьезный ущерб, поскольку мощность ядерных боеголовок КНДР сравнима с бомбами, упавшими на Хиросиму и Нагасаки. По американским базам на Окинаве и в Гуаме оружие КНДР не попадет.

Ким Чен Ын будет уверен, что оставшиеся 12 межконтинентальных баллистических ракет заставят США начать переговоры, а потому не станет их сразу запускать. Рассуждая таким образом, он просчитается, уверен Джефри Льюис: Штаты начнут масштабное наступление с воздуха на КНДР — чтобы уничтожить оставшееся ядерное оружие и убить Ким Чен Ына. Северокорейский лидер прикажет запустить оставшиеся ракеты — по военным базам в Сан-Диего и Перл-Харборе, государственным объектам в Нью-Йорке и Вашингтоне, и еще одну — по имению Трампа во Флориде. Ким Чен Ын будет отрезан от связи и уверен, что США пустят в ход ядерное оружие, хотя в действительности Пентагон обойдется обычными бомбардировками.

Некоторые ракеты США собьют, и все же две трети из них смогут обойти американские ПВО. Прямое попадание по Манхэттену приведет к гибели более миллиона человек, в Вашингтоне погибнут не менее 300 тысяч. Трамп спасется в подземном бункере во Флориде, а тело Ким Чен Ына найдут в бункере в Пхеньяне — северокорейский лидер покончит с собой.

«Пентагон даже не будет пытаться подсчитать число погибших в Северной Корее после масштабных бомбардировок. В конце концов, как предположат исследователи, в результате ядерной войны, которой можно было бы с легкостью избежать, погибнут около двух миллионов американцев, южных корейцев и японцев», — пишет издание.