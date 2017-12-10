Саудовская Аравия после 35-летнего перерыва разрешит открыть кинотеатры

Власти Саудовской Аравии с начала следующего года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на министра культуры и информации Авада бен Салех аль-Авада. Первые залы могут появиться в марте следующего года, отмечает агентство.

В апреле чиновники пообещали вернуть в страну кинотеатры, которые были запрещены в начале 80-х на фоне усиления исламистcких настроений в регионе.

«За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности Королевства в сфере развлечений», — сказал министр.

Власти ожидают, что к 2030 году в стране появится более 300 кинотеатров, что даст экономике дополнительные $ 24 млрд и создаст порядка 30 тыс. постоянных рабочих мест.

Возглавляемая министром Aвадом комиссия объявит условия лицензирования кинотеатров и правила регулирования их работы в ближайшие несколько недель, сообщило правительство. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что этой информации ждут сетевые региональные игроки.

Контракт на первые кинотеатры в Саудовской Аравии надеется получить британская Vue Entertainment, сообщило в ноябре базирующееся в ОАЭ издание The National. В октябре представителей компании пригласили на специальную конференцию, где обсуждалось строительство новых кинотеатров для состоятельных зрителей. В них будут регулируемые кресла и лазерные проекторы, сообщало издание.

Саудовская Аравия постепенно снимает жесткие ограничения в общественной жизни. В сентябре король разрешил саудовским женщинам водить автомобиль и появляться в оперетте и на стадионах, тогда же страна отменила запрет на использование Skype и WhatsApp, а весной женщинам разрешили работать, учиться и лечиться без разрешения мужчин. Как указывает Reuters, упрощение подобных ограничений проводится под эгидой наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.