ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саудовская Аравия после 35-летнего перерыва разрешит открыть кинотеатры

11.12.2017 20:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Саудовской Аравии с начала следующего года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на министра культуры и информации Авада бен Салех аль-Авада. Первые залы могут появиться в марте следующего года, отмечает агентство.

В апреле чиновники пообещали вернуть в страну кинотеатры, которые были запрещены в начале 80-х на фоне усиления исламистcких настроений в регионе.

«За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности Королевства в сфере развлечений», — сказал министр.

Власти ожидают, что к 2030 году в стране появится более 300 кинотеатров, что даст экономике дополнительные $ 24 млрд и создаст порядка 30 тыс. постоянных рабочих мест.

Возглавляемая министром Aвадом комиссия объявит условия лицензирования кинотеатров и правила регулирования их работы в ближайшие несколько недель, сообщило правительство. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что этой информации ждут сетевые региональные игроки.

Контракт на первые кинотеатры в Саудовской Аравии надеется получить британская Vue Entertainment, сообщило в ноябре базирующееся в ОАЭ издание The National. В октябре представителей компании пригласили на специальную конференцию, где обсуждалось строительство новых кинотеатров для состоятельных зрителей. В них будут регулируемые кресла и лазерные проекторы, сообщало издание.

Саудовская Аравия постепенно снимает жесткие ограничения в общественной жизни. В сентябре король разрешил саудовским женщинам водить автомобиль и появляться в оперетте и на стадионах, тогда же страна отменила запрет на использование Skype и WhatsApp, а весной женщинам разрешили работать, учиться и лечиться без разрешения мужчин. Как указывает Reuters, упрощение подобных ограничений проводится под эгидой наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Саудовской Аравии с начала следующего года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Из-за твита президента. В США смоделировали сценарий начала ядерной войны с Северной Кореей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика