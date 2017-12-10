|
Саудовская Аравия после 35-летнего перерыва разрешит открыть кинотеатры
11.12.2017 20:10 — Новости Мира | Tut.by
Власти Саудовской Аравии с начала следующего года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва, сообщает
В апреле чиновники пообещали вернуть в страну кинотеатры, которые были запрещены в начале 80-х на фоне усиления исламистcких настроений в регионе.
«За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности Королевства в сфере развлечений», — сказал министр.
Власти ожидают, что к 2030 году в стране появится более 300 кинотеатров, что даст экономике дополнительные $ 24 млрд и создаст порядка 30 тыс. постоянных рабочих мест.
Возглавляемая министром Aвадом комиссия объявит условия лицензирования кинотеатров и правила регулирования их работы в ближайшие несколько недель, сообщило правительство. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что этой информации ждут сетевые региональные игроки.
Контракт на первые кинотеатры в Саудовской Аравии надеется получить британская Vue Entertainment, сообщило в ноябре базирующееся в ОАЭ издание The National. В октябре представителей компании пригласили на специальную конференцию, где обсуждалось строительство новых кинотеатров для состоятельных зрителей. В них будут регулируемые кресла и лазерные проекторы, сообщало издание.
Саудовская Аравия постепенно снимает жесткие ограничения в общественной жизни. В сентябре король разрешил саудовским женщинам водить автомобиль и появляться в оперетте и на стадионах, тогда же страна отменила запрет на использование Skype и WhatsApp, а весной женщинам разрешили работать, учиться и лечиться без разрешения мужчин. Как указывает Reuters, упрощение подобных ограничений проводится под эгидой наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Саудовской Аравии с начала следующего года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии