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В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск

11.12.2017 22:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Авиатехника России частично останется в Сирии для поддержания порядка в республике. Об этом заявил командир смешанного авиационного полка особого назначения, подполковник Сергей Аксенов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Авиационная техника выводится не в полном составе. Остается часть самолетов, необходимых для поддержания порядка и для уничтожения вновь возникающих бандформирований», — сообщил подполковник.

По словам собеседника РБК в Минобороны с количеством выводимой техники и личного состава «пока определяются», но предварительно планируется сократить вывести две трети контингента и техники.

По словам командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина, Сирию покинут 23 российских самолета и два вертолета Ка-52. Кроме того, в Россию вернутся три отряда — специального назначения, военной полиции и центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь.

По оценке первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, на вывод личного состава и военной техники потребуется около месяца. Российские военнослужащие начали отправляться домой уже 11 декабря, отчитался министр обороны Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин 11 декабря впервые посетил Сирию. Он прибыл на авиабазу Хмеймим, где его встретили министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Путин во время выступления на авиабазе отдал приказ о выводе частей группировки российских войск из Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — заявил Путин. Вместе с тем в Сирии останутся два российских пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в ответ на вывод российских войск из Сирии заявила, что будет бороться с боевиками до их «окончательного поражения». Об этом РБК рассказали в пресс-службе коалиции.

Вместе с тем коалиция продолжит поддерживать контакт с российскими военными «до тех пор, пока это будет необходимо».

Источники РБК в МИД и Минобороны, а также близкий к администрации президента источник сообщали РБК в ноябре, что российские власти намерены завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что численность российской группировки войск в Сирии будет существенно сокращена, возможно, «до конца года».

 
 
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По словам собеседника РБК в Минобороны с количеством выводимой техники и личного состава "пока определяются", но предварительно планируется сократить вывести две...

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