В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск

Авиатехника России частично останется в Сирии для поддержания порядка в республике. Об этом заявил командир смешанного авиационного полка особого назначения, подполковник Сергей Аксенов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Авиационная техника выводится не в полном составе. Остается часть самолетов, необходимых для поддержания порядка и для уничтожения вновь возникающих бандформирований», — сообщил подполковник.

По словам собеседника РБК в Минобороны с количеством выводимой техники и личного состава «пока определяются», но предварительно планируется сократить вывести две трети контингента и техники.

По словам командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина, Сирию покинут 23 российских самолета и два вертолета Ка-52. Кроме того, в Россию вернутся три отряда — специального назначения, военной полиции и центра разминирования, а также военно-полевой госпиталь.

По оценке первого заместителя председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, на вывод личного состава и военной техники потребуется около месяца. Российские военнослужащие начали отправляться домой уже 11 декабря, отчитался министр обороны Сергей Шойгу.

Президент Владимир Путин 11 декабря впервые посетил Сирию . Он прибыл на авиабазу Хмеймим, где его встретили министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Путин во время выступления на авиабазе отдал приказ о выводе частей группировки российских войск из Сирии обратно в Россию.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — заявил Путин. Вместе с тем в Сирии останутся два российских пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в ответ на вывод российских войск из Сирии заявила, что будет бороться с боевиками до их «окончательного поражения». Об этом РБК рассказали в пресс-службе коалиции.

Вместе с тем коалиция продолжит поддерживать контакт с российскими военными «до тех пор, пока это будет необходимо».

Источники РБК в МИД и Минобороны, а также близкий к администрации президента источник сообщали РБК в ноябре, что российские власти намерены завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что численность российской группировки войск в Сирии будет существенно сокращена, возможно, «до конца года».