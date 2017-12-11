Рутений в 2017 году стал лидером среди металлов платиновой группы по росту цен

Драгоценный металл рутений подорожал почти в пять раз с начала года (до $ 190 за тройскую унцию), оставив далеко позади другие металлы платиновой группы. По прогнозам Plaurum, он имеет потенциал еще как минимум двукратного роста.

Пока европейские страны и Россия паниковали из-за обнаружения радиоактивного изотопа рутения в атмосфере, рутений выбился в лидеры по росту цены среди основных сырьевых товаров, сообщил Bloomberg. С начала года он подорожал, по данным ценового агентства Johnson Matthey, почти в пять раз — с $ 40 до $ 190 за унцию (на бирже рутений не торгуется, с ним заключаются частные сделки). Это максимум за последние десять лет.

Рутений — один из металлов платиновой группы, характеризуется особой твердостью и коррозионной стойкостью. Его получают как побочный продукт при аффинаже (очистке) других платиноидов, а также из отработанного ядерного топлива. Этот элемент в 1844 году обнаружил профессор Казанского университета Карл Клаус, изучая остатки уральской платиновой руды, и назвал его в честь России (от Ruthenia — Россия). Сейчас объем мирового рынка рутения составляет около 30 т в год. Этот драгоценный металл с температурой плавления 2250 °C используется в качестве катализатора в химической промышленности, а также применяется как покрытие для жестких дисков, на которых хранятся данные. Основное производство сосредоточено в ЮАР. В России основным продавцом рутения является «Норникель». В октябре повышенные концентрации рутения-106 (радиоактивный изотоп металла) обнаружили в Австрии, Франции и Германии. Согласно отчету МАГАТЭ от 10 октября, составленному по итогам сбора замеров в 36 странах, в конце сентября и начале октября рутений-106 был замечен в атмосфере нескольких европейских стран, причем максимальная концентрация (145 миллибеккерелей (мБк) на кубометр) была зафиксирована в Румынии 30 сентября. Росгидромет опубликовал данные об обнаружении значимых концентраций рутения-106 на Южном Урале, вблизи производственного объединения «Маяк», а также в других регионах России только 21 ноября.

Примерно 50% спроса на рутений генерирует электронная промышленность: рутений применяется в производстве износостойких электрических контактов и тонкопленочных резисторов. Около 20% мирового объема рутения потребляет химическая промышленность, также он применяется в стекольной промышленности, используется в качестве добавки к сплавам платины, палладия. Рост цены на рутений в 2017 году преимущественно связан с ростом спроса на этот металл со стороны азиатского рынка, особенно Китая (для электроники, химической и стекольной промышленности), при сокращении объемов добычи в ЮАР и низком уровне добычи в России, пояснил РБК заместитель генерального директора Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (группа Plaurum, входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) по управлению драгметаллами Никита Князев.

Князев отметил, что увеличения добычи рутения не ожидается, поскольку ​он является металлом-спутником, то есть побочным продуктом. Основное производство в ЮАР приходится на платину, цена которой падает и находится на минимуме с января 2016 года, поэтому невыгодно наращивать ее добычу. Эксперт считает, что цена на рутений «имеет потенциал еще как минимум двукратного роста, поскольку рынок небольшой по объемам и малоликвидный».

При объеме мирового рынка рутения порядка 30 т российский рынок не превышает 1 т. Объем рутения, который продает «Норникель», в мировом масштабе невелик, и его доля в выручке компании незначительна. Поэтому «Норникель» не ждет от роста цен на этот металл существенного влияния на финансовый результат, сообщил РБК представитель компании.

За рубежом рутений продают такие компании, как Lonmin, Anglo American Platinum, Northam Platinum, Sylvania Platinum, Sibanye Gold.

Рутений также применяется в ювелирном деле — его используют в качестве легирующей добавки в ювелирных сплавах, говорится на сайте Пробирной палаты при Минфине. Сам по себе этот металл слишком тверд, хрупок и тугоплавок, поэтому из него сложно изготовить отдельное ювелирное изделие. «Многие химики считают, что это временное ограничение: не удалось еще выделить высокопробный рутений, но при получении металла высокой чистоты его можно будет поставить в один ряд с платиной и золотом по физико-химическим свойствам, а также по износоустойчивости и декоративности», — отмечается на сайте.

В августе 2016 года в попытке наладить инвестиционную торговлю рутением немецкая компания по продаже драгоценных металлов Degussa Goldhandel GmbH начала предлагать частным инвесторам слитки это металла.

Впрочем, агентство Platts считает спрос на рутений спекулятивным: «Хотя к металлу есть промышленный интерес, росту цен на него также способствовали спекулянты». Такого же мнения придерживается и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: «Производство рутения сокращается, ​а размер рынка крошечный, поэтому спекулянты не могли пройти мимо и не поманипулировать им».