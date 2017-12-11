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Рутений в 2017 году стал лидером среди металлов платиновой группы по росту цен
12.12.2017 00:09 — Новости Мира | Tut.by
Драгоценный металл рутений подорожал почти в пять раз с начала года (до $ 190 за тройскую унцию), оставив далеко позади другие металлы платиновой группы. По прогнозам Plaurum, он имеет потенциал еще как минимум двукратного роста.
Пока европейские страны и Россия
Примерно 50% спроса на рутений генерирует электронная промышленность: рутений применяется в производстве износостойких электрических контактов и тонкопленочных резисторов. Около 20% мирового объема рутения потребляет химическая промышленность, также он применяется в стекольной промышленности, используется в качестве добавки к сплавам платины, палладия. Рост цены на рутений в 2017 году преимущественно связан с ростом спроса на этот металл со стороны азиатского рынка, особенно Китая (для электроники, химической и стекольной промышленности), при сокращении объемов добычи в ЮАР и низком уровне добычи в России, пояснил РБК заместитель генерального директора Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (группа Plaurum, входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) по управлению драгметаллами Никита Князев.
Князев отметил, что увеличения добычи рутения не ожидается, поскольку он является металлом-спутником, то есть побочным продуктом. Основное производство в ЮАР приходится на платину, цена которой падает и находится на минимуме с января 2016 года, поэтому невыгодно наращивать ее добычу. Эксперт считает, что цена на рутений «имеет потенциал еще как минимум двукратного роста, поскольку рынок небольшой по объемам и малоликвидный».
При объеме мирового рынка рутения порядка 30 т российский рынок не превышает 1 т. Объем рутения, который продает «Норникель», в мировом масштабе невелик, и его доля в выручке компании незначительна. Поэтому «Норникель» не ждет от роста цен на этот металл существенного влияния на финансовый результат, сообщил РБК представитель компании.
За рубежом рутений продают такие компании, как Lonmin, Anglo American Platinum, Northam Platinum, Sylvania Platinum, Sibanye Gold.
Рутений также применяется в ювелирном деле — его используют в качестве легирующей добавки в ювелирных сплавах, говорится на сайте Пробирной палаты при Минфине. Сам по себе этот металл слишком тверд, хрупок и тугоплавок, поэтому из него сложно изготовить отдельное ювелирное изделие. «Многие химики считают, что это временное ограничение: не удалось еще выделить высокопробный рутений, но при получении металла высокой чистоты его можно будет поставить в один ряд с платиной и золотом по физико-химическим свойствам, а также по износоустойчивости и декоративности», — отмечается на сайте.
В августе 2016 года в попытке наладить инвестиционную торговлю рутением немецкая компания по продаже драгоценных металлов Degussa Goldhandel GmbH начала предлагать частным инвесторам слитки это металла.
Впрочем, агентство Platts считает спрос на рутений спекулятивным: «Хотя к металлу есть промышленный интерес, росту цен на него также способствовали спекулянты». Такого же мнения придерживается и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: «Производство рутения сокращается, а размер рынка крошечный, поэтому спекулянты не могли пройти мимо и не поманипулировать им».
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