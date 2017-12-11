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Нефть подорожала до уровня 2015 года

12.12.2017 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.50 по минскому времени январские фьючерсы на североморскую смесь подорожали до 65,19 доллара за бочку. На пике за баррель предлагали 65,25 доллара.

Такие показатели последний раз фиксировались два года назад — 24 июня 2015 года.

Агенство Reuters увязало рост цены на нефть вслед за новостями о временном отключении трубопровода Forties в Северном море, по которому ежедневно перекачивается около 450 тысяч баррелей нефти в сутки с 85 месторождений.

 
Теги: Новости
 
 
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Агенство Reuters увязало рост цены на нефть вслед за новостями о временном отключении трубопровода Forties в Северном море, по которому ежедневно перекачивается около 450...

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